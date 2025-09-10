رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يتعهد بإجراء تغييرات عميقة واحتجاجات في عدة مدن تزامنا مع تسلمه منصبه

تعهد سيباستيان لوكورنو المكلف من الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، بإجراء تغييرات عميقة وليست شكلية، تزامنا مع اندلاع احتجاجات في عدد من المدن الفرنسية بينها العاصمة باريس.وفي الكلمة التي ألقاها خلال مراسم تسلم منصبه من سلفه لفرنسوا بايرو الذي قدم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان، وعد رئيس الوزراء الجديد سيباستيان بإيجاد سبل «أكثر ابتكارا» للتعاون مع أحزاب المعارضة، فيما يشكل حكومته سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا، مؤكدا أنه «لا طريق مستحيلا».وتشكل الاحتجاجات التي دعت اليها حركة «لنشل كل شيء» اختبارا حقيقيا للوكورنو (39 عاما) وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.وتجمع متظاهرون في مختلف أنحاء البلاد، مع نشر 80 ألف شرطي للحفاظ على النظام.وأقامت مجموعات من المتظاهرين حواجز باستخدام حاويات نفايات ورشقوا الشرطة بالقمامة في ضواحي باريس، وفق وكالة فرانس برس.وفي مدينة ليون أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.وكان وزير الداخلية برونو روتايو حذر المتظاهرين من أنه لن يكون هناك «أي تسامح» مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.وأفاد روتايو صحافيين بأنه تم توقيف نحو مئتي شخص، معظمهم في باريس ومحيطها.وكلف الرئيس الفرنسي لوكورنو أمس الأول، غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة سلفه فرانسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أعلن في 1958 والذي عرف لفترة طويلة باستقراره.وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع».وأضافت ان ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى «الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة»، قبل تشكيل حكومة جديدة.ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو «لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية». وأضاف «لقد أوكل إلي رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد».من جهته، قال حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي إنه سيقدم اقتراحا بسحب الثقة من لوكورنو في البرلمان.وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.ويصعب تقدير أعداد المشاركين في الاحتجاجات أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.وفيما ستعمل القطارات العالية السرعة ومعظم قطارات مترو باريس بشكل طبيعي، يتوقع أن تشهد خدمات السكك الحديد والمطارات في كل أنحاء البلاد، بما فيها مطارا باريس الرئيسيان شارل ديغول وأورلي، اضطرابات.

