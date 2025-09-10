أوروبا تقترح تقييد التعاون مع إسرائيل وكاتس لا مكان لأعدائنا لـالاختباء

حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس امس أعداء إسرائيل من أنهم غير قادرين على «الاختباء» في أي مكان، غداة استهداف الاحتلال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطر بضربات جوية، فيما أكدت أوروبا العمل على فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين «المتطرفين» وتقييد العلاقات التجارية بسبب الأوضاع في غزة.وقال كاتس عبر منصة إكس «سياسة الأمن الإسرائيلية واضحة، يد إسرائيل الطولى ستعمل ضد أعدائها في أي مكان، لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه»، مشددا على أنه على الحركة الفلسطينية القبول بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وعلى رأسها «تحرير جميع الرهائن ونزع» سلاحها.إلى ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين امس إنها ستعمل على فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين «المتطرفين» وتقييد العلاقات التجارية بسبب الأوضاع في غزة، معتبرة أن مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب.وصرحت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «ما يحدث في غزة هز ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسولون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أمواتا. هذه الصور كارثية». وأضافت «من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا».ومضت بالقول «مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب»، متحدثة عن وضع «غير مقبول» في قطاع غزة.وتابعت فون دير لايين «سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين. وسنقترح أيضا تعليقا جزئيا لاتفاق الشراكة فيما يتعلق بالقضايا التجارية».وأشـــارت المسؤولــــة الأوروبية إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بما فيها مشاريع الاستيطان الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة والتي ستؤدي إلى تقسيمها «غير مقبولة» أيضا.واعتبرت أن كل ذلك «دليل على محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك».وفي سياق متصل، حظرت هولندا دخول وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة شخصيات غير مرغوب فيها.وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بن غفير وسموتريتش بالتحريض على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما «القوة اليهودية»، و«الصهيونية الدينية»، ويحثان باستمرار على إبادة الفلسطينيين.وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية امس إن هولندا أعلنت أن بن غفير وسموتريتش لن يسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وپولندا وهولندا نفسها.وأضافت هيئة البث أن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحض على العنف ضد الفلسطينيين وتشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتبرر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة، بحسب ما نسبته الهيئة إلى فيلدكامب.وفي مدينة غزة دمر الجيش الإسرائيلي الذي كثف عملياته ضدها، أمس برجا سكنيا جديدا وفق وكالة فرانس برس.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «أغار... على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس»، بعيد إصداره إنذارا عاجلا للمقيمين فيه وفي محيطه للإخلاء. وأظهرت لقطات فرانس برس تصاعد سحب وأعمدة دخان كثيفة بينما كان البرج ينهار.وفي آخر تحديث له، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل ارتفاع عدد القتلى امس إلى 32 شخصا.وقال بصل «32 شهيدا حصيلة الشهداء» مشيرا إلى أن هؤلاء سقطوا في غارات تركزت على غرب مدينة غزة وخان يونس في جنوب القطاع.من جهة اخرى، أعلن منظمو «أسطول الصمود العالمي» أن قاربا ثانيا من هذا الأسطول الذي يقل ناشطين ومساعدات لقطاع غزة تعرض أثناء رسوه في المياه التونسية الى «هجوم بمسيرة»، وذلك غداة إعلانه عن ضربة مماثلة استهدفت قاربا في يوم سابق.وقال الأسطول في بيان على صفحته في موقع إنستغرام إن «قاربا ثانيا من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرض لهجوم من مسيرة أثناء رسوه في المياه التونسية»، مشيرا إلى أن الضربة تسببت بحريق تم إخماده من دون أن يصاب أحد بأذى. من جهتها، قالت لوكالة فرانس برس ميلاني شفايزر، إحدى منظمات هذه المبادرة «ليلة ثانية وهجوم ثان بطائرة مسيرة».

