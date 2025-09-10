اتحاد الصحفيين العرب يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة العدوان الغاشم ضد دولة قطر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اتحاد الصحفيين العرب يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة العدوان الغاشم ضد دولة قطر
(MENAFN- Al-Anbaa)
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل على دولة قطر الشقيقة، الأمر الذي يعتبر استفزازا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها.
وقال الاتحاد في بيان له، «إن هذا العدوان يعتبر تصعيدا خطيرا من جانب إسرائيل نظرا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت».
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب «كافة المنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة، كما يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر، حيث يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي».
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل على دولة قطر الشقيقة، الأمر الذي يعتبر استفزازا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها.
وقال الاتحاد في بيان له، «إن هذا العدوان يعتبر تصعيدا خطيرا من جانب إسرائيل نظرا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت».
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب «كافة المنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة، كما يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر، حيث يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما