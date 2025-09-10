  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اتحاد الصحفيين العرب يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة العدوان الغاشم ضد دولة قطر

2025-09-10 11:14:11
MENAFN

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته إسرائيل على دولة قطر الشقيقة، الأمر الذي يعتبر استفزازا لدولة عربية وانتهاكا لسيادتها.
وقال الاتحاد في بيان له، «إن هذا العدوان يعتبر تصعيدا خطيرا من جانب إسرائيل نظرا لما سبق لها أن قامت باستهداف طهران وصنعاء وبيروت».
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب «كافة المنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر الشقيقة، كما يطالب مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بإدانة هذا العدوان الغاشم ضد دولة قطر، حيث يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي».

