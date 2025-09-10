أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر





محمد بن زايد يؤكد خلال زيارته الدوحة دعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها.. الشيخ تميم: الاعتداء يستدعي تكاتفاً دولياً لوضع حد لهذا السلوك المتهور

الحكومة القطرية تشكل فريقاً قانونياً لاتخاذ جميع الإجراءات حيال الهجوم.. واستمرار الإدانات الدولية للاعتداء ودعوات إلى تجنّب التصعيد بالمنطقة



تواصلت ردود الفعل الدولية الشاجبة للاعتداء الاسرائيلي على مقرات قيادة حماس في الدوحة، ورسائل التضامن مع قطر قيادة وشعبا، فيما بدت الحياة تسير على وتيرتها الطبيعية في العاصمة أمس عقب يوم من الهجوم.وفي سياق التضامن مع قطر، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الدوحة أمس الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، إضافة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها.وقالت وكالة الانباء القطرية «قنا» إن رئيس الامارات وأمير قطر عقدا اجتماعا بالديوان الأميري أمس، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بما يعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة.وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تأكيده على تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها، مشددا على أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها، مشيدا في هذا السياق بجهود أمير قطر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.وخلال الاجتماع، تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما ما يتعلق باستمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأكد الجانبان أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول الديبلوماسية باعتبارهما السبيل الأمثل لتجاوز أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.وقال أمير قطر إنه بحث مع رئيس الإمارات، تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة قطر وأمن المنطقة.وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «بحثنا تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة بلادنا وأمن المنطقة، وجددنا إدانتنا لهذا الانتهاك الخطير لكل الأعراف والقوانين الدولية، والذي يستدعي تكاتف الجهود الدولية لوضع حد لهذا السلوك المتهور».تضامن إماراتي - بحرينيعقب ذلك، توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الى البحرين، حيث استعرض مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، معربين في هذا السياق عن إدانة دولة الإمارات ومملكة البحرين الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين بما يدفع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة ويقوض فرص السلام فيها، مؤكدين تضامن البلدين مع قطر ودعمهما كل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها وأراضيها.وقالت «وام» ان الرئيس الاماراتي وملك البحرين بحثا كذلك، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتهما في جميع المجالات خاصة التنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد للشيخ محمد بن زايد في قصر الصخير بالمنامة في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها إلى مملكة البحرين.إرهاب دولةوفي السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء القطري بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الإجرامي والجبان الذي يمثل إرهاب دولة، والذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.وترأس الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي للمجلس الذي اعتبر أن الهجوم «انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية».وأكد المجلس مجددا أن قطر ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها والوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة قضايا الشعوب العادلة، ولن تتهاون مع هذا الهجوم الإجرامي الذي جاء في وقت تبذل فيه دولة قطر أقصى جهودها من أجل إحلال السلام في المنطقة.وقرر المجلس تكليف الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بتشكيل فريق برئاسته لمراجعة جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات.كما قرر تشكيل فريق قانوني برئاسة د. محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الهجوم الإسرائيلي الغادر باعتباره يمثل تعديا على سيادة الدولة، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية.إدانات دولية متواصلةولليوم الثاني على التوالي، استمر التنديد الدولـــــي بالاعتــداءات الاسرائيلية على الدوحة، حيث اعتبرته روسيا انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «الضربات تمثل خطوة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة» مؤكدة أهمية الحلول السلمية والسياسية لضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن الدولي.ودعت موسكو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي تصعيد مشددة على ضرورة الحوار والدبلوماسية لحماية الأمن والسلام.انتهاك جسيمبدورها، أدانت سنغافورة أمس الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة تقوض الجهود التي تبذلها الدوحة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مؤكدة وقوف سنغافورة إلى جانب قطر وتضامنها معها، وتمثل «تهديدا خطرا للاستقرار الإقليمي ويعرقل المبادرات الديبلوماسية الدولية»وأعربت الفلبين عن أسفها الشديد للهجوم، داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.واعتبرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان أن الاعتداء «انتهاك جسيم» للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.