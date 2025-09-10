كلية علي الصباح العسكرية: إجراء القرعة العلنية لدفعة الطلبة الضباط (51) اليوم

403
كلية علي الصباح العسكرية: إجراء القرعة العلنية لدفعة الطلبة الضباط (51) اليوم
أعلنت كلية علي الصباح العسكرية عن اجراء القرعة العلنية لدفعة الطلبة الضباط (51) من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة
للقوتين الجوية والبحرية اليوم الخميس 11 الجاري.
وستبث اجراءات القرعة العلنية الساعة 12:30 ظهرا على المنصات التالية:
٭ منصة رئاسة الأركان العامة للجيش (انستغرام).
٭ منصة كلية علي الصباح العسكرية (انستغرام).
٭ قناة رئاسة الأركان العامة للجيش (يوتيوب).
