كلية علي الصباح العسكرية: إجراء القرعة العلنية لدفعة الطلبة الضباط (51) اليوم

أعلنت كلية علي الصباح العسكرية عن اجراء القرعة العلنية لدفعة الطلبة الضباط (51) من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامةللقوتين الجوية والبحرية اليوم الخميس 11 الجاري.وستبث اجراءات القرعة العلنية الساعة 12:30 ظهرا على المنصات التالية:٭ منصة رئاسة الأركان العامة للجيش (انستغرام).٭ منصة كلية علي الصباح العسكرية (انستغرام).٭ قناة رئاسة الأركان العامة للجيش (يوتيوب).

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.