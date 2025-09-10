  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
نائب وزير الخارجية بحث التعاون بين الكويت وحلف "الناتو"

2025-09-10 11:14:03
أجرى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اتصالا هاتفيا مع نائب أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شيكيرنسكا، حيث تناول الاتصال أوجه التعاون بين دولة الكويت وحلف «الناتو» وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى الأنشطة التي يضطلع بها مركز «الناتو» الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون والذي تستضيفه دولة الكويت.

