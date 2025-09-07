  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير النفط: الكويت مؤمنة بأن الانسجام والتناغم ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة

2025-09-07 11:26:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- قال وزير النفط طارق الرومي اليوم الأحد إن دولة الكويت مؤمنة بأن الانسجام والتناغم والتوافق هو الركيزة الأساسية للحفاظ على مرونة السياسات الإنتاجية وضمان أمن الطاقة العالمي مؤكدا أن التزام الكويت يعكس مسؤوليتها في دعم استقرار الاقتصاد العالمي وتوازن الأسواق.
جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صادر عن (النفط) عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك +) والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضح أن الاجتماع جاء استكمالا للجهود التي تبذلها الدول المشاركة في الاتفاق بهدف تعزيز استقرار السوق النفطية ودعم توازن العرض والطلب العالمي.
وأشاد بقرار الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر من إجمالي 65ر1 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها سابقا في شهر أبريل 2023.
وتابع "سيكون إنتاج النفط الكويتي خلال شهر أكتوبر 559ر2 مليون برميل يوميا وقد جاء القرار بناء على معطيات السوق من حيث متانة أساسيات السوق واستقرار أداء الاقتصاد العالمي ومستويات المخزون النفطي".
وذكر أن "المرحلة المقبلة عنوانها استمرار في استراتيجية ناجحة مبنية على تعزيز التشاور واستمرار تقييم مؤشرات السوق لضمان المرونة لاتخاذ أي قرارات مستقبلية من شأنها تعزيز امن الامدادات واستقرار السوق".
وضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع إضافة إلى الوزير الرومي محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح. (النهاية)

MENAFN07092025000071011013ID1110028878

