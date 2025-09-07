  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في وضع العراقيل أمام جهود إحلال السلام

2025-09-07 11:26:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 9 (كونا) -- قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اليوم الأحد إن ميليشيات الحوثي مستمرة في وضع العراقيل أمام كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العرادة كلا على حدة السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والسفير الياباني يوئيتشي ناكاشيما لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية وسبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود دعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني ودعم جهود التنمية في اليمن.
وأوضح العرادة أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها بحق المدنيين بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن وغيرها من الممارسات والانتهاكات الإنسانية الجسيمة.
وأكد في المقابل تمسك المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمدعومة دوليا باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين.
وأضاف العرادة أن "التحديات العسكرية والأمنية الناجمة عن الهجمات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد أمن المنطقة وخطوط التجارة العالمية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ما يتطلب موقفا أكثر حزما من المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لإيقاف هجماتها الإرهابية".
وأشار إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام بفعل هجمات ميليشيا الحوثي وحرمان الدولة من مواردها الرئيسية ما انعكس سلبا على موازنة الدولة والخدمات العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي فاقمت الأزمة الإنسانية عبر حصار المدن ونهب المساعدات وإعاقة وصولها إلى المحتاجين ما أدى إلى رفع مستوى معاناة ملايين اليمنيين.
ودعا العرادة المجتمع الدولي لمضاعفة الدعم للحكومة اليمنية وتعزير قدرات المؤسسات الرسمية وتمويل برامج التعافي بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والإنساني وتمويل مشاريع تنموية تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين مثمنا مواقف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
من جانبهما أكد سفيرا أمريكا واليابان مواقف بلديهما الداعمة لليمن وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز قدرات الحكومة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها. (النهاية)

