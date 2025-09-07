الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في وضع العراقيل أمام جهود إحلال السلام

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في وضع العراقيل أمام جهود إحلال السلام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 9 (كونا) -- قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اليوم الأحد إن ميليشيات الحوثي مستمرة في وضع العراقيل أمام كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العرادة كلا على حدة السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والسفير الياباني يوئيتشي ناكاشيما لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية وسبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود دعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني ودعم جهود التنمية في اليمن.
وأوضح العرادة أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها بحق المدنيين بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن وغيرها من الممارسات والانتهاكات الإنسانية الجسيمة.
وأكد في المقابل تمسك المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمدعومة دوليا باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين.
وأضاف العرادة أن "التحديات العسكرية والأمنية الناجمة عن الهجمات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد أمن المنطقة وخطوط التجارة العالمية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ما يتطلب موقفا أكثر حزما من المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لإيقاف هجماتها الإرهابية".
وأشار إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام بفعل هجمات ميليشيا الحوثي وحرمان الدولة من مواردها الرئيسية ما انعكس سلبا على موازنة الدولة والخدمات العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي فاقمت الأزمة الإنسانية عبر حصار المدن ونهب المساعدات وإعاقة وصولها إلى المحتاجين ما أدى إلى رفع مستوى معاناة ملايين اليمنيين.
ودعا العرادة المجتمع الدولي لمضاعفة الدعم للحكومة اليمنية وتعزير قدرات المؤسسات الرسمية وتمويل برامج التعافي بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والإنساني وتمويل مشاريع تنموية تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين مثمنا مواقف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
من جانبهما أكد سفيرا أمريكا واليابان مواقف بلديهما الداعمة لليمن وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز قدرات الحكومة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها. (النهاية)
س ن ص / م م ج
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العرادة كلا على حدة السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والسفير الياباني يوئيتشي ناكاشيما لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية وسبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود دعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني ودعم جهود التنمية في اليمن.
وأوضح العرادة أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها بحق المدنيين بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن وغيرها من الممارسات والانتهاكات الإنسانية الجسيمة.
وأكد في المقابل تمسك المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمدعومة دوليا باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين.
وأضاف العرادة أن "التحديات العسكرية والأمنية الناجمة عن الهجمات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد أمن المنطقة وخطوط التجارة العالمية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ما يتطلب موقفا أكثر حزما من المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لإيقاف هجماتها الإرهابية".
وأشار إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام بفعل هجمات ميليشيا الحوثي وحرمان الدولة من مواردها الرئيسية ما انعكس سلبا على موازنة الدولة والخدمات العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي فاقمت الأزمة الإنسانية عبر حصار المدن ونهب المساعدات وإعاقة وصولها إلى المحتاجين ما أدى إلى رفع مستوى معاناة ملايين اليمنيين.
ودعا العرادة المجتمع الدولي لمضاعفة الدعم للحكومة اليمنية وتعزير قدرات المؤسسات الرسمية وتمويل برامج التعافي بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والإنساني وتمويل مشاريع تنموية تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين مثمنا مواقف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
من جانبهما أكد سفيرا أمريكا واليابان مواقف بلديهما الداعمة لليمن وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز قدرات الحكومة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها. (النهاية)
س ن ص / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما