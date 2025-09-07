الجزائر تقرر رفع إنتاجها من النفط بمقدار 4 آلاف برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر

403
الجزائر تقرر رفع إنتاجها من النفط بمقدار 4 آلاف برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الأحد أنها قررت رفع إنتاجها من النفط بمقدار أربعة آلاف برميل يوميا ابتداء من شهر أكتوبر المقبل عملا بقرار اجتماع الدول الثماني في تحالف (أوبك بلس) التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع محمد عرقاب شارك اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماع وزاري ضم ثمانية بلدان من مجموعة (أوبك بلس) ويتعلق الأمر بكل وزراء النفط لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان وسلطنة عمان وروسيا".
وأكد وزير الطاقة الجزائري في تصريح إعلامي عقب الاجتماع أن "القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من (أوبك بلس) يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة" مشيرا إلى أنه "رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف الوزير الجزائري أن هذا القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار السوق مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك.
كما حيا الوزراء المشاركين في الاجتماع وقال إن "هؤلاء جددوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة بهدف متابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها" مضيفا أنه "تم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من (أوبك بلس) يوم الخامس من أكتوبر المقبل".
واتفقت ثماني دول من تحالف "أوبك بلس" اليوم الأحد على زيادة جديدة في إنتاج النفط يبلغ مقدارها 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل مقارنة بالمستوى المقرر عن سبتمبر الجاري. (النهاية)
