  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجزائر تقرر رفع إنتاجها من النفط بمقدار 4 آلاف برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر

الجزائر تقرر رفع إنتاجها من النفط بمقدار 4 آلاف برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر

2025-09-07 11:26:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الأحد أنها قررت رفع إنتاجها من النفط بمقدار أربعة آلاف برميل يوميا ابتداء من شهر أكتوبر المقبل عملا بقرار اجتماع الدول الثماني في تحالف (أوبك بلس) التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع محمد عرقاب شارك اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماع وزاري ضم ثمانية بلدان من مجموعة (أوبك بلس) ويتعلق الأمر بكل وزراء النفط لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان وسلطنة عمان وروسيا".
وأكد وزير الطاقة الجزائري في تصريح إعلامي عقب الاجتماع أن "القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من (أوبك بلس) يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة" مشيرا إلى أنه "رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف الوزير الجزائري أن هذا القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار السوق مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك.
كما حيا الوزراء المشاركين في الاجتماع وقال إن "هؤلاء جددوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة بهدف متابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها" مضيفا أنه "تم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من (أوبك بلس) يوم الخامس من أكتوبر المقبل".
واتفقت ثماني دول من تحالف "أوبك بلس" اليوم الأحد على زيادة جديدة في إنتاج النفط يبلغ مقدارها 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل مقارنة بالمستوى المقرر عن سبتمبر الجاري. (النهاية)

م ر / م م ج


MENAFN07092025000071011013ID1110028876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث