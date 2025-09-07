  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زلزال ثان قوته 5ر4 ريختر يضرب غرب تركيا خلال 24 ساعة

2025-09-07 11:26:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 7 - 9 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية باليكسير غرب تركيا ليل اليوم الأحد.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن زلزالا بقوة 5ر4 درجات وقع في منطقة صنديرغي التابعة لباليكسير.
وأوضح البيان أن الزلزال وقع عند الساعة 03ر23 بالتوقيت المحلي مشيرا إلى أن عمق الزلزال بلغ 93ر6 كلم تحت سطح الأرض.
وكانت "آفاد" قد أعلنت عن وقوع زلزال بقوة 9ر4 درجات في نفس المنطقة ظهر الأحد عند الساعة 35ر12 بالتوقيت المحلي. (النهاية) ط أ / ه س ص

