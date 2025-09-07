403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
زلزال ثان قوته 5ر4 ريختر يضرب غرب تركيا خلال 24 ساعة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 7 - 9 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية باليكسير غرب تركيا ليل اليوم الأحد.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن زلزالا بقوة 5ر4 درجات وقع في منطقة صنديرغي التابعة لباليكسير.
وأوضح البيان أن الزلزال وقع عند الساعة 03ر23 بالتوقيت المحلي مشيرا إلى أن عمق الزلزال بلغ 93ر6 كلم تحت سطح الأرض.
وكانت "آفاد" قد أعلنت عن وقوع زلزال بقوة 9ر4 درجات في نفس المنطقة ظهر الأحد عند الساعة 35ر12 بالتوقيت المحلي. (النهاية) ط أ / ه س ص
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن زلزالا بقوة 5ر4 درجات وقع في منطقة صنديرغي التابعة لباليكسير.
وأوضح البيان أن الزلزال وقع عند الساعة 03ر23 بالتوقيت المحلي مشيرا إلى أن عمق الزلزال بلغ 93ر6 كلم تحت سطح الأرض.
وكانت "آفاد" قد أعلنت عن وقوع زلزال بقوة 9ر4 درجات في نفس المنطقة ظهر الأحد عند الساعة 35ر12 بالتوقيت المحلي. (النهاية) ط أ / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما