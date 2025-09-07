وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تخلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تخلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 9 (كونا) -- اكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد ان الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي "ما تقوم به هذه الميليشيات الحوثية ساهم في ارتفاع رسوم التأمين البحري وعرقلة صيانة الكابلات بعد انسحاب شركات التأمين من تغطية السفن العاملة في المياه اليمنية".
وأشار الى أن الحادثة الأخيرة لقطع الكابلات البحرية الدولية لا تنفصل عن سلسلة هجمات سابقة نفذتها الميليشيات الحوثية وتسببت بأضرار واسعة لخدمات الإنترنت.
ولفت الى أن القيادات الحوثية سبق وأن هددت في فبراير من العام الماضي باستهداف الكابلات المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب مؤكدا أن الحوثي جزء من شبكة إقليمية تعمل على ابتزاز المجتمع الدولي.
وشدد على أن ما يحدث في البحر الأحمر يمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم لوقف هذه التهديدات وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلهم وتقديم الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وكانت شركة (مايكروسوفت) قد أعلنت عن انقطاع عدة كابلات دولية في البحر الأحمر وأن حركة البيانات المارة عبر منطقة الشرق الأوسط سواء كانت قادمة من آسيا أو متجهة إلى أوروبا تأثرت نتيجة هذا الانقطاع مشيرة إلى أن فرقها الهندسية تعمل على التخفيف من آثار المشكلة عبر إعادة توجيه حركة المرور إلى مسارات بديلة دون تفاصيل إضافية عن مواقع الانقطاع وأسبابه.(النهاية)
س ن ص / س ع م
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي "ما تقوم به هذه الميليشيات الحوثية ساهم في ارتفاع رسوم التأمين البحري وعرقلة صيانة الكابلات بعد انسحاب شركات التأمين من تغطية السفن العاملة في المياه اليمنية".
وأشار الى أن الحادثة الأخيرة لقطع الكابلات البحرية الدولية لا تنفصل عن سلسلة هجمات سابقة نفذتها الميليشيات الحوثية وتسببت بأضرار واسعة لخدمات الإنترنت.
ولفت الى أن القيادات الحوثية سبق وأن هددت في فبراير من العام الماضي باستهداف الكابلات المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب مؤكدا أن الحوثي جزء من شبكة إقليمية تعمل على ابتزاز المجتمع الدولي.
وشدد على أن ما يحدث في البحر الأحمر يمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم لوقف هذه التهديدات وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلهم وتقديم الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وكانت شركة (مايكروسوفت) قد أعلنت عن انقطاع عدة كابلات دولية في البحر الأحمر وأن حركة البيانات المارة عبر منطقة الشرق الأوسط سواء كانت قادمة من آسيا أو متجهة إلى أوروبا تأثرت نتيجة هذا الانقطاع مشيرة إلى أن فرقها الهندسية تعمل على التخفيف من آثار المشكلة عبر إعادة توجيه حركة المرور إلى مسارات بديلة دون تفاصيل إضافية عن مواقع الانقطاع وأسبابه.(النهاية)
س ن ص / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما