وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تخلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر

2025-09-07 11:26:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 9 (كونا) -- اكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد ان الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي "ما تقوم به هذه الميليشيات الحوثية ساهم في ارتفاع رسوم التأمين البحري وعرقلة صيانة الكابلات بعد انسحاب شركات التأمين من تغطية السفن العاملة في المياه اليمنية".
وأشار الى أن الحادثة الأخيرة لقطع الكابلات البحرية الدولية لا تنفصل عن سلسلة هجمات سابقة نفذتها الميليشيات الحوثية وتسببت بأضرار واسعة لخدمات الإنترنت.
ولفت الى أن القيادات الحوثية سبق وأن هددت في فبراير من العام الماضي باستهداف الكابلات المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب مؤكدا أن الحوثي جزء من شبكة إقليمية تعمل على ابتزاز المجتمع الدولي.
وشدد على أن ما يحدث في البحر الأحمر يمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم لوقف هذه التهديدات وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلهم وتقديم الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وكانت شركة (مايكروسوفت) قد أعلنت عن انقطاع عدة كابلات دولية في البحر الأحمر وأن حركة البيانات المارة عبر منطقة الشرق الأوسط سواء كانت قادمة من آسيا أو متجهة إلى أوروبا تأثرت نتيجة هذا الانقطاع مشيرة إلى أن فرقها الهندسية تعمل على التخفيف من آثار المشكلة عبر إعادة توجيه حركة المرور إلى مسارات بديلة دون تفاصيل إضافية عن مواقع الانقطاع وأسبابه.(النهاية)

