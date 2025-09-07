مصرف قطر المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية 2ر3 بالمئة على أساس سنوي

403
مصرف قطر المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية 2ر3 بالمئة على أساس سنوي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 9 (كونا) -– أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد ارتقاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف في شهر أغسطس الماضي بنسبة 2ر3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3ر260 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 3ر252 مليار ريال (نحو 69 مليار دولار).
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 8ر3 بالمئة لتصل إلى 8ر200 مليار ريال (نحو 55 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 9ر4 مليار ريال (حوالي مليار دولار) إلى 2ر135 مليار ريال (37 مليار دولار) في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية" بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 6ر14 مليار ريال (4 مليارات دولار) إلى 5ر46 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس 2024 الذي سجل فيه مستوى بلغ 9ر31 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار).
فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3ر2 مليار ريال (نحو 613 مليون دولار) إلى مستوى 9ر13 مليار ريال (نحو 8ر3 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
وعلى صعيد آخر تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 243ر5 مليون ريال (نحو 440ر1 مليون دولار) مقارنة مع مستوى 252ر5 مليار ريال (حوالي 442ر1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2024. (النهاية)
