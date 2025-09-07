  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصرف قطر المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية 2ر3 بالمئة على أساس سنوي

2025-09-07 11:26:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 9 (كونا) -– أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد ارتقاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف في شهر أغسطس الماضي بنسبة 2ر3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3ر260 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 3ر252 مليار ريال (نحو 69 مليار دولار).
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 8ر3 بالمئة لتصل إلى 8ر200 مليار ريال (نحو 55 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 9ر4 مليار ريال (حوالي مليار دولار) إلى 2ر135 مليار ريال (37 مليار دولار) في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية" بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 6ر14 مليار ريال (4 مليارات دولار) إلى 5ر46 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس 2024 الذي سجل فيه مستوى بلغ 9ر31 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار).
فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3ر2 مليار ريال (نحو 613 مليون دولار) إلى مستوى 9ر13 مليار ريال (نحو 8ر3 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
وعلى صعيد آخر تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 243ر5 مليون ريال (نحو 440ر1 مليون دولار) مقارنة مع مستوى 252ر5 مليار ريال (حوالي 442ر1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2024. (النهاية)

