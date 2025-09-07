ترامب يقول إن الجانب الإسرائيلي وافق على مقترحه لإيقاف إطلاق النار في غزة

403
ترامب يقول إن الجانب الإسرائيلي وافق على مقترحه لإيقاف إطلاق النار في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 9 (كونا) -– أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد تقديمه مقترحا جديدا لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة المحاصر مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط المقترح وينتظر من حركة (حماس) قبوله أيضا.
وكتب الرئيس ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) أن "الجميع يريد عودة الأسرى إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب. لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا".
وحذر ترامب (حماس) من عواقب رفض مقترحه قائلا "هذا تحذيري الأخير ولن يكون هناك تحذير آخر".
وتناولت وسائل الاعلام الأمريكية تسريبات للمقترح الأمريكي المعدل ويتضمن إطارا شاملا لاتفاق يتناول الملف الإنساني والسياسي في قطاع غزة المحاصر إضافة إلى "تغييرات جوهرية" مقارنة بالمبادرات السابقة.
وينص المقترح حسب التسريبات على أن تقوم (حماس) في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء أو تسليم جثامين القتلى مقابل أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مئات الأسرى الفلسطينيين المدانين بأحكام طويلة.
كما يدعو المقترح الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف عملية احتلال قطاع غزة والبدء بمسار تفاوضي مباشر بين الطرفين بإدارة وإشراف شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. (النهاية)
