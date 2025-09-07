  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يقول إن الجانب الإسرائيلي وافق على مقترحه لإيقاف إطلاق النار في غزة

ترامب يقول إن الجانب الإسرائيلي وافق على مقترحه لإيقاف إطلاق النار في غزة

2025-09-07 11:26:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 9 (كونا) -– أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد تقديمه مقترحا جديدا لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة المحاصر مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط المقترح وينتظر من حركة (حماس) قبوله أيضا.
وكتب الرئيس ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) أن "الجميع يريد عودة الأسرى إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب. لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا".
وحذر ترامب (حماس) من عواقب رفض مقترحه قائلا "هذا تحذيري الأخير ولن يكون هناك تحذير آخر".
وتناولت وسائل الاعلام الأمريكية تسريبات للمقترح الأمريكي المعدل ويتضمن إطارا شاملا لاتفاق يتناول الملف الإنساني والسياسي في قطاع غزة المحاصر إضافة إلى "تغييرات جوهرية" مقارنة بالمبادرات السابقة.
وينص المقترح حسب التسريبات على أن تقوم (حماس) في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء أو تسليم جثامين القتلى مقابل أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مئات الأسرى الفلسطينيين المدانين بأحكام طويلة.
كما يدعو المقترح الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف عملية احتلال قطاع غزة والبدء بمسار تفاوضي مباشر بين الطرفين بإدارة وإشراف شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. (النهاية)

ا م م


MENAFN07092025000071011013ID1110028871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث