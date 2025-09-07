وزير الخزانة الأمريكي: ملزمون بسداد مبالغ ضخمة مستردة إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخزانة الأمريكي: ملزمون بسداد مبالغ ضخمة مستردة إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 9 (كونا) -– قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن وزارته ملزمة بسداد مبالغ "ضخمة" مستردة إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي بدأ الرئيس دونالد ترامب فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة منذ إبريل الماضي.
وقال بيسنت في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية في تعليقه على لجوء الرئيس ترامب للمحكمة العليا لإبطال قرار محكمة الاستئناف حول عدم قانونية الرسوم الجمركية إنه "سيتعين علينا رد نصفها تقريبا وهو أمر سيكون مضرا بالخزانة الأمريكية".
غير أن وزير الخزانة الأمريكي أعرب عن ثقته بأن خطة الرئيس ترامب للرسوم الجمركية "ستفوز" في المحكمة العليا مستدركا أنه "إذا قررت المحكمة عكس ذلك فسيتعين علينا تنفيذه".
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد طلبت الأسبوع الماضي من المحكمة العليا "حكما عاجلا" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من دول أخرى.
كما حذر الوزير بيسنت من أن تأجيل صدور الحكم حتى شهر يونيو عام 2026 سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بقيمة تتراوح بين 750 مليار دولار وتريليون دولار وقد يؤدي إلغائها إلى "اضطرابات كبيرة".
يذكر أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رفضت أواخر الشهر الماضي إدعاء ترامب بأن صلاحيات الطوارئ تسمح له بفرض رسوم جمركية ضد الشركاء التجاريين ما يمثل ضربة لجهوده الرامية إلى إعادة صياغة التجارة العالمية.
وأيدت المحكمة في قرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة يقضي بعدم جواز فرض الرسوم الجمركية بموجب القانون الذي استشهد به الرئيس ترامب لتبريرها.
ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ حيث حجبت المحكمة قرارها حتى 14 أكتوبر المقبل ما يتيح لإدارة ترامب طلب النظر في القضية أمام المحكمة العليا. (النهاية)
ا م م / م م ج
وقال بيسنت في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية في تعليقه على لجوء الرئيس ترامب للمحكمة العليا لإبطال قرار محكمة الاستئناف حول عدم قانونية الرسوم الجمركية إنه "سيتعين علينا رد نصفها تقريبا وهو أمر سيكون مضرا بالخزانة الأمريكية".
غير أن وزير الخزانة الأمريكي أعرب عن ثقته بأن خطة الرئيس ترامب للرسوم الجمركية "ستفوز" في المحكمة العليا مستدركا أنه "إذا قررت المحكمة عكس ذلك فسيتعين علينا تنفيذه".
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد طلبت الأسبوع الماضي من المحكمة العليا "حكما عاجلا" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من دول أخرى.
كما حذر الوزير بيسنت من أن تأجيل صدور الحكم حتى شهر يونيو عام 2026 سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بقيمة تتراوح بين 750 مليار دولار وتريليون دولار وقد يؤدي إلغائها إلى "اضطرابات كبيرة".
يذكر أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رفضت أواخر الشهر الماضي إدعاء ترامب بأن صلاحيات الطوارئ تسمح له بفرض رسوم جمركية ضد الشركاء التجاريين ما يمثل ضربة لجهوده الرامية إلى إعادة صياغة التجارة العالمية.
وأيدت المحكمة في قرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة يقضي بعدم جواز فرض الرسوم الجمركية بموجب القانون الذي استشهد به الرئيس ترامب لتبريرها.
ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ حيث حجبت المحكمة قرارها حتى 14 أكتوبر المقبل ما يتيح لإدارة ترامب طلب النظر في القضية أمام المحكمة العليا. (النهاية)
ا م م / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما