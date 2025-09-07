  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخزانة الأمريكي: ملزمون بسداد مبالغ ضخمة مستردة إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية

2025-09-07 11:26:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 9 (كونا) -– قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن وزارته ملزمة بسداد مبالغ "ضخمة" مستردة إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي بدأ الرئيس دونالد ترامب فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة منذ إبريل الماضي.
وقال بيسنت في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية في تعليقه على لجوء الرئيس ترامب للمحكمة العليا لإبطال قرار محكمة الاستئناف حول عدم قانونية الرسوم الجمركية إنه "سيتعين علينا رد نصفها تقريبا وهو أمر سيكون مضرا بالخزانة الأمريكية".
غير أن وزير الخزانة الأمريكي أعرب عن ثقته بأن خطة الرئيس ترامب للرسوم الجمركية "ستفوز" في المحكمة العليا مستدركا أنه "إذا قررت المحكمة عكس ذلك فسيتعين علينا تنفيذه".
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد طلبت الأسبوع الماضي من المحكمة العليا "حكما عاجلا" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من دول أخرى.
كما حذر الوزير بيسنت من أن تأجيل صدور الحكم حتى شهر يونيو عام 2026 سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بقيمة تتراوح بين 750 مليار دولار وتريليون دولار وقد يؤدي إلغائها إلى "اضطرابات كبيرة".
يذكر أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رفضت أواخر الشهر الماضي إدعاء ترامب بأن صلاحيات الطوارئ تسمح له بفرض رسوم جمركية ضد الشركاء التجاريين ما يمثل ضربة لجهوده الرامية إلى إعادة صياغة التجارة العالمية.
وأيدت المحكمة في قرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة يقضي بعدم جواز فرض الرسوم الجمركية بموجب القانون الذي استشهد به الرئيس ترامب لتبريرها.
ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ حيث حجبت المحكمة قرارها حتى 14 أكتوبر المقبل ما يتيح لإدارة ترامب طلب النظر في القضية أمام المحكمة العليا. (النهاية)

