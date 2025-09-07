موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يتلقى رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور مصطفى مدبولي تتعلق بسبل توطيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

الكويت - سماء الكويت تشهد خسوفا كليا للقمر في أول ظهور لهذه الظاهرة منذ عام 2018 ليخيم على الأفق مشهد القمر مكتسيا باللون الأحمر النحاسي المتوهج الذي أطلق عليه علميا اسم (القمر الدموي).

الكويت - سفير كوريا الديموقراطية الشعبية لدى الكويت جو ميونغ تشو يشيد بموقف الكويت الثابت في دعم السلام والإنسانية حول العالم.

الكويت - وزير النفط طارق الرومي يقول إن الكويت تؤمن بأن الانسجام والتوافق أساس لضمان أمن الطاقة العالمي ويعلن أن إنتاج النفط الكويتي في أكتوبر سيبلغ 559ر2 مليون برميل يوميا وذلك بناء على معطيات السوق.

جنيف - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين يؤكد أهمية انعقاد الدورة ال60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الخطرة في غزة والسودان.

فيينا - ثماني دول من تحالف "أوبك بلس" ترفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر المقبل.

رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن 87 شهيدا و409 جرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو عامين لترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64455 شهيدا و162776 جريحا.

واشنطن – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تقديمه مقترحا جديدا لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة المحاصر مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط المقترح وينتظر من حركة (حماس) قبوله أيضا. (النهاية) م م ج