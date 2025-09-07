موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - سماء الكويت تشهد خسوفا كليا للقمر في أول ظهور لهذه الظاهرة منذ عام 2018 ليخيم على الأفق مشهد القمر مكتسيا باللون الأحمر النحاسي المتوهج الذي أطلق عليه علميا اسم (القمر الدموي).
الكويت - سفير كوريا الديموقراطية الشعبية لدى الكويت جو ميونغ تشو يشيد بموقف الكويت الثابت في دعم السلام والإنسانية حول العالم.
الكويت - وزير النفط طارق الرومي يقول إن الكويت تؤمن بأن الانسجام والتوافق أساس لضمان أمن الطاقة العالمي ويعلن أن إنتاج النفط الكويتي في أكتوبر سيبلغ 559ر2 مليون برميل يوميا وذلك بناء على معطيات السوق.
جنيف - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين يؤكد أهمية انعقاد الدورة ال60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الخطرة في غزة والسودان.
فيينا - ثماني دول من تحالف "أوبك بلس" ترفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر المقبل.
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن 87 شهيدا و409 جرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو عامين لترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64455 شهيدا و162776 جريحا.
واشنطن – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تقديمه مقترحا جديدا لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة المحاصر مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط المقترح وينتظر من حركة (حماس) قبوله أيضا. (النهاية) م م ج
