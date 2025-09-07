مؤشرا "البورصة" يقفلان بارتفاع

مؤشرا "البورصة" يقفلان بارتفاع
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1 , 936.42 نقطة بارتفاع قدره 3.27نقطة مقارنة بإقفاله يوم الأربعاء الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 887.94 نقطة بارتفاع قدره 10.80 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 4.35 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.05 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 95 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 430.02 ألف دينار أي ما نسبته 40.78 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.23 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.
جاءت بييون في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 301.77 ألف دينار أي ما نسبته 28.62 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 617.57 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 23 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لمجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 240.67 ألف دينار أي ما نسبته 22.82 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.60 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 13 صفقة.
ثم جاءت مجموعة فنادق الخليج بقيمة قدرها 184.58 ألف دينار أي ما نسبته 17.50 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 440.03 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 7 صفقات.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
