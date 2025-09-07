زين البحرين تختتم برنامجها الصيفي للتدريب
اختتمت زين البحرين برنامجها الصيفي للتدريب Zain Career Connect ، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشباب البحريني وتطوير قدراتهم.
وقد استقبل البرنامج، الذي أقيم خلال شهري يوليو وأغسطس، طلبة الجامعات من مختلف الخلفيات الأكاديمية، ووفّر لهم فرصا قيمة لاكتساب خبرات عملية في قطاع الاتصالات، والاستفادة من التوجيه والإرشاد المهني، وتطوير مهاراتهم العملية، وبناء علاقات مهنية.
ومن خلال برنامج Zain Career Connect ، تواصل زين البحرين دعم المواهب الشابة من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالخبرة العملية، وتمكين الطلاب بالأدوات والخبرات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية المستقبلية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما