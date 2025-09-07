  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زين البحرين تختتم برنامجها الصيفي للتدريب

2025-09-07 11:26:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬برنامجها‭ ‬الصيفي‮ ‬للتدريب‮ ‬ Zain ‭ ‬ Career ‭ ‬ Connect ،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬استقبل‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس،‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الخلفيات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ووفّر‭ ‬لهم‭ ‬فرصا‭ ‬قيمة‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬المهني،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية،‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬مهنية‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‮ ‬ Zain ‭ ‬ Career ‭ ‬ Connect ،‭ ‬تواصل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بالخبرة‭ ‬العملية،‭ ‬وتمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬بالأدوات‭ ‬والخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المستقبلية‭.‬

