ورشة تدريبية خليجية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز استدامة المياه

تنظّم‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬رائدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬للإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬للموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬مستقبل‭ ‬مائي‭ ‬مستدام‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬سبقت‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاستراتيجية‭ ‬الموحدة‭ ‬للمياه‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬2035‮»‬‭ ‬والثانية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬النمذجة‭ ‬الرياضية‭ ‬الديناميكية‭ ‬في‭ ‬تخطيط‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‮»‬‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬22‭ ‬مختصًا‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست،‭ ‬يمثلون‭ ‬طيفًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الهيئات‭ ‬العامة‭ ‬للمياه،‭ ‬وشركات‭ ‬المرافق،‭ ‬وأقسام‭ ‬التخطيط،‭ ‬وهيئات‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭.‬

وقال‭ ‬منسق‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬والمدرب‭ ‬فيها‭ ‬أستاذ‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬خليل‭ ‬زباري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬عملية‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬العديدة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستدامة‭ ‬لقطاع‭ ‬المياه،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬تأخذ‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬وتستخدم‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬والتحسين‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬ومتسارع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وبهذه‭ ‬الورشة‭ ‬نحن‭ ‬ننتقل‭ ‬من‭ ‬النظرة‭ ‬النظرية‭ ‬إلى‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬قادة‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬المستقبليين‭ ‬بالأدوات‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكية‭ ‬ومستدامة‭ ‬ومرنة‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬أمننا‭ ‬المائي‭ ‬المستقبلي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬فلاح‭ ‬الرشيدي،‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للأمانة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والترابط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬المتخصصة‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجياتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬الخليجية‭ ‬وبناء‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭. ‬إن‭ ‬استثمارنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬بأحدث‭ ‬أدوات‭ ‬التقنية،‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬المستقبلي‭ ‬لدولنا،‭ ‬وهو‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجهات‭ ‬قادتنا‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬والازدهار‮»‬‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أستاذ‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية،‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬زباري،‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الحوسبة‭ ‬أستاذ‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬بوحوله،‭ ‬والأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬التصنيع‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والدكتور‭ ‬زياد‭ ‬الشباني،‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الدكتوراة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والنمذجة‭ ‬الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الخزاعي‭.‬

هذا،‭ ‬وصُمم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬للورشة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المائية‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بمهارات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬جلسات‭ ‬تدريبية‭ ‬عملية‭ ‬يقودها‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وعالميون‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬المياه‭ ‬والحوسبة،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬لتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الجغرافي‭ (‬ Geo ‭ ‬ AI ‭)‬،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء‭ (‬ IoT ‭)‬،‭ ‬وتقنية‭ ‬سلسلة‭ ‬الكتل‭ (‬ Blockchain ‭)‬،‭ ‬والحوسبة‭ ‬الكمية‭. ‬وستختتم‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬بمنتدى‭ ‬استراتيجي‭ ‬يطور‭ ‬فيه‭ ‬المشاركون‭ ‬مقترحات‭ ‬وخطط‭ ‬عمل‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭.‬