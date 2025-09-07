  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
240 محطة لمراقبة مؤشرات جودة الهواء

240 محطة لمراقبة مؤشرات جودة الهواء

2025-09-07 11:25:08
(MENAFN- Al Watan) يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مهمة رصد جودة الهواء في المملكة، سعيًا إلى مكافحة الملوثات التي تؤثر سلبًا على صحة المواطنين.
وأكد مدير البيانات البيئية، الدكتور محمد الدغريري، أن المركز يعتمد على 240 محطة موزعة في مناطق إستراتيجية مختلفة، تعمل على مدى الساعة لمراقبة مؤشرات جودة الهواء، حيث تحلل هذه المحطات 6 عناصر أساسية بناء على اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، ومن ذلك الجسيمات الدقيقة مثل PM10 وPM2.5، بالإضافة إلى أكاسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت.
بيانات دقيقة
أشار الدغريري إلى أن محطات جودة الهواء ترتبط بشكل وثيق بالسياحة والاقتصاد في المملكة، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، حيث توجد العديد من محطات رصد جودة الهواء في المناطق السياحية والدينية المهمة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وهذه المحطات تراقب جودة الهواء، وتوفر بيانات دقيقة حول مستويات التلوث؛ مما يساعد على الحفاظ على صحة الزوار والمعتمرين والحجاج.
الكثافة العالية
لفت الدغريري إلى ارتباط محطات جودة الهواء بالكثافة السكانية في المملكة، إذ توجَد العديد من المحطات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل المدن الكبرى، وهذه المحطات تراقب جودة الهواء، وتوفر بيانات دقيقة حول مستويات التلوث؛ مما يساعد على الحفاظ على صحة السكان.
ويعمل المركز على نشر مؤشرات جودة الهواء يوميًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بهدف توعية الجمهور؛ مما يمكنهم من تجنب المناطق التي تشهد ارتفاعًا في نسب التلوث، ومن ثم الحفاظ على صحتهم، حيث يُعد مؤشر جودة الهواء أداة حيوية لتقييم مستوى تلوث الهواء، ويعزز صحة المواطنين وسلامة البيئة.

MENAFN07092025000089011017ID1110028835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث