الجوازات تواصل استقبال المعتمرين
(MENAFN- Al Watan) تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة لهذا العام 1447 هـ عبر جميع المنافذ الدولية، الجوية والبرية والبحرية، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم إدارات الجوازات بالمنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، منوهةً بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات العمرة.
