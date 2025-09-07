  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجوازات تواصل استقبال المعتمرين

2025-09-07 11:25:08
(MENAFN- Al Watan) تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة لهذا العام 1447 هـ عبر جميع المنافذ الدولية، الجوية والبرية والبحرية، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم إدارات الجوازات بالمنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، منوهةً بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات العمرة.

