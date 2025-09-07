تعديل وزاري في السنغال وسط مساع لإنعاش الاقتصاد

أعلنت الحكومة السنغالية تعيين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في إطار تعديل وزاري يأتي في وقت تحاول البلاد إنعاش اقتصادها.ويأتي التعديل الذي أُعلن على التلفزيون على وقع مؤشرات إلى توتر بين الرئيس باسيرو ديوماي فايي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.وتعهّد الرجلان إحداث تغييرات منذ توليا السلطة العام الماضي، وأشارا إلى سوء الإدارة في عهد الرئيس السابق ماكي سال.لكن معارضين أشاروا إلى أنهما لم يتحرّكا بالسرعة الكافية لإعادة الثقة في الحكومة والتعامل مع مشكلة الديون الحكومية الهائلة والفقر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وتعهّد سونكو في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن تكون حكومته «حكومة التزام وكفاح. ستعمل 24 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع السبعة، نظرا إلى الوضع الذي ورثناه».وسيتولى ياسين فال، وزير الخارجية سابقا، منصب وزير العدل خلفا لعثمان دياغني، وهو قاض يعد مستقلا إلى حد كبير وانضم إلى الحكومة بعد مدة قصيرة على انتخاب فايي.وأفاد سونكو بأن مهمة فال ستتمثل بـ«التصالح مع السنغاليين واستعادة ثقتهم».واتّهم معارضون المسؤولين بالتحرّك ببطء شديد في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المفترضة التي ارتُكبت في عهد سال، بما فيها الحملات الأمنية العنيفة ضد احتجاجات المعارضة منذ العام 2021 والتي قُتل فيها عشرات الأشخاص.ومن المقرر أن يتولى شي نيانغ، وهو سفير سابق، منصب وزير الخارجية، بينما سيتولى بامبا سيي، أحد محامي سونكو، حقيبة الداخلية.كشف سونكو في اغسطس عن خطة للتعافي الاقتصادي في وقت تعاني البلاد معدل بطالة يبلغ حوالي 20%، بينما يعاني 36% من السكان الفقر، بحسب أرقام حكومية.

