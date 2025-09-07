  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أول دفعة قاضيات في تاريخ مجلس الدولة يؤدين اليمين

أول دفعة قاضيات في تاريخ مجلس الدولة يؤدين اليمين

2025-09-07 11:23:37
(MENAFN- Al-Anbaa)

شهد مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، أمس مراسم حلف اليمين القانونية لأول دفعة من القاضيات في تاريخ المجلس، ضمن الدفعة الجديدة للمندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025.
وتضم الدفعة 207 أعضاء، بينهم 48 قاضية من السيدات اللواتي ظهرن أمام رئيس المجلس وأدين اليمين الدستورية رسميا أمس الموافق الأحد 7 سبتمبر 2025، في خطوة تعد سابقة تاريخية تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

MENAFN07092025000130011022ID1110028831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث