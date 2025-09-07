أول دفعة قاضيات في تاريخ مجلس الدولة يؤدين اليمين

403
أول دفعة قاضيات في تاريخ مجلس الدولة يؤدين اليمين
شهد مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، أمس مراسم حلف اليمين القانونية لأول دفعة من القاضيات في تاريخ المجلس، ضمن الدفعة الجديدة للمندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025.
وتضم الدفعة 207 أعضاء، بينهم 48 قاضية من السيدات اللواتي ظهرن أمام رئيس المجلس وأدين اليمين الدستورية رسميا أمس الموافق الأحد 7 سبتمبر 2025، في خطوة تعد سابقة تاريخية تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
