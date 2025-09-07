أول دفعة قاضيات في تاريخ مجلس الدولة يؤدين اليمين

شهد مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، أمس مراسم حلف اليمين القانونية لأول دفعة من القاضيات في تاريخ المجلس، ضمن الدفعة الجديدة للمندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025.وتضم الدفعة 207 أعضاء، بينهم 48 قاضية من السيدات اللواتي ظهرن أمام رئيس المجلس وأدين اليمين الدستورية رسميا أمس الموافق الأحد 7 سبتمبر 2025، في خطوة تعد سابقة تاريخية تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

MENAFN07092025000130011022ID1110028831