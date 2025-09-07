تشارنفيراكول يتولى رئاسة الوزراء في تايلند بعد مصادقة الملك

تولى أنوتين تشارنفيراكول أمس منصب رئيس الوزراء في تايلند بعد تلاوة مرسوم التصديق الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن في مراسم رسمية.وتعهد تشارنفيراكول ـ في مؤتمر صحافي عقد بمقر حزبه (بومجايثاي) في بانكوك ـ بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتعيين وزراء أكفاء للعمل بكفاءة خلال فترة ولايته المحدودة.وأعرب عن امتنانه لحزب «الشعب» الذي يمثل نواة المعارضة على دعمه له في رئاسة الحكومة مقابل التزامه بحل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر من عرض برنامجه الحكومي أمام البرلمان.وقال تشارنفيراكول «سأقوم بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وسأعمل من دون عطلات أو وقت للراحة مع العائلة»، مستعرضا أربع أولويات رئيسة لحكومته تشمل الاقتصاد والنزاع مع كمبوديا والكوارث الطبيعية والمشكلات الاجتماعية.وفيما يخص الاقتصاد، تعهد بخفض نفقات الأسر وتقليل تكاليف المعيشة والطاقة والنقل ومعالجة الديون وزيادة دخول الأفراد والشركات والمجتمعات.أما في شأن أمن الحدود، فأكد تشارنفيراكول سعيه إلى حلول سلمية مع كمبوديا لتقليل الخسائر، مشددا في الوقت نفسه على أن تايلند «لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضيها».وفي ملف الكوارث الطبيعية، أوضح أن حكومته ستعزز أنظمة الإنذار المبكر وبرامج التعويض وإعادة التأهيل مستندة إلى مشروعات أطلقها حين كان وزيرا للداخلية.وفي القضايا الاجتماعية، وعد بمواجهة مشكلات المخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال والمقامرة سواء التقليدية أو عبر الإنترنت.يذكر أن حزب «فيو تاي» التابع لعائلة شيناواترا احتكر السلطة التنفيذية منذ انتخابات 2023، غير أن رئيسة الوزراء السابقة بيتونغتارن شيناواترا أقيلت الشهر الماضي بأمر قضائي.وكان حزب «بومجايثاي» قد انسحب من التحالف الحكومي بقيادة بيتونغتارن عقب تسريب مكالمة هاتفية لشيناواترا مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لينضم بعدها إلى صفوف المعارضة التي يتزعمها حزب «الشعب».وحظي تشارنفيراكول يوم الجمعة الماضي بدعم شركائه في الائتلاف وعدد من الكتل البرلمانية خلال التصويت البرلماني لاختياره رئيسا للوزراء، لكن حزب «الشعب» وضع جملة من الشروط مقابل دعمه أبرزها التزام الحكومة الجديدة بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وفتح الطريق نحو صياغة دستور جديد.ورغم ذلك لم ينضم الحزب إلى حكومة الائتلاف التي شكلها تشارنفيراكول.من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الوطني للإدارة التنموية (نيدا) أن غالبية المواطنين التايلنديين يفضلون حل البرلمان فورا من دون انتظار فترة الأربعة أشهر التي نصت عليها الاتفاقية السياسية الأخيرة، كما أبدوا تأييدا أكبر لتعديل الدستور مادة بمادة بدلا من إعادة صياغته بالكامل.وعن مقترح حل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر، قال 59.24% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب حله «في أسرع وقت ممكن»، فيما أيد 27.17% الالتزام بالجدول الزمني المحدد بأربعة أشهر.من جانبهم، أبدى 9.54% من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم للانتظار حتى انتهاء ولاية المجلس الحالية في عام 2027، بينما دعا 2.52% إلى الحل خلال ستة أشهر و0.92% خلال عام في حين قال 0.61% إنهم لا يعرفون أو غير مهتمين.أما بخصوص التعديلات الدستورية فقال 37.56% إنهم «يؤيدون بشدة» التعديل و21.76% عبروا عن «تأييد نسبي» مقابل 28.17% عارضوا أي تعديل و9.99% قالوا إنهم «غير مؤيدين كثيرا» و2.52% لم يبدوا رأيا.

MENAFN07092025000130011022ID1110028830