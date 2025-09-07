تشارنفيراكول يتولى رئاسة الوزراء في تايلند بعد مصادقة الملك

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تشارنفيراكول يتولى رئاسة الوزراء في تايلند بعد مصادقة الملك
(MENAFN- Al-Anbaa)
تولى أنوتين تشارنفيراكول أمس منصب رئيس الوزراء في تايلند بعد تلاوة مرسوم التصديق الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن في مراسم رسمية.
وتعهد تشارنفيراكول ـ في مؤتمر صحافي عقد بمقر حزبه (بومجايثاي) في بانكوك ـ بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتعيين وزراء أكفاء للعمل بكفاءة خلال فترة ولايته المحدودة.
وأعرب عن امتنانه لحزب «الشعب» الذي يمثل نواة المعارضة على دعمه له في رئاسة الحكومة مقابل التزامه بحل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر من عرض برنامجه الحكومي أمام البرلمان.
وقال تشارنفيراكول «سأقوم بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وسأعمل من دون عطلات أو وقت للراحة مع العائلة»، مستعرضا أربع أولويات رئيسة لحكومته تشمل الاقتصاد والنزاع مع كمبوديا والكوارث الطبيعية والمشكلات الاجتماعية.
وفيما يخص الاقتصاد، تعهد بخفض نفقات الأسر وتقليل تكاليف المعيشة والطاقة والنقل ومعالجة الديون وزيادة دخول الأفراد والشركات والمجتمعات.
أما في شأن أمن الحدود، فأكد تشارنفيراكول سعيه إلى حلول سلمية مع كمبوديا لتقليل الخسائر، مشددا في الوقت نفسه على أن تايلند «لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضيها».
وفي ملف الكوارث الطبيعية، أوضح أن حكومته ستعزز أنظمة الإنذار المبكر وبرامج التعويض وإعادة التأهيل مستندة إلى مشروعات أطلقها حين كان وزيرا للداخلية.
وفي القضايا الاجتماعية، وعد بمواجهة مشكلات المخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال والمقامرة سواء التقليدية أو عبر الإنترنت.
يذكر أن حزب «فيو تاي» التابع لعائلة شيناواترا احتكر السلطة التنفيذية منذ انتخابات 2023، غير أن رئيسة الوزراء السابقة بيتونغتارن شيناواترا أقيلت الشهر الماضي بأمر قضائي.
وكان حزب «بومجايثاي» قد انسحب من التحالف الحكومي بقيادة بيتونغتارن عقب تسريب مكالمة هاتفية لشيناواترا مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لينضم بعدها إلى صفوف المعارضة التي يتزعمها حزب «الشعب».
وحظي تشارنفيراكول يوم الجمعة الماضي بدعم شركائه في الائتلاف وعدد من الكتل البرلمانية خلال التصويت البرلماني لاختياره رئيسا للوزراء، لكن حزب «الشعب» وضع جملة من الشروط مقابل دعمه أبرزها التزام الحكومة الجديدة بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وفتح الطريق نحو صياغة دستور جديد.
ورغم ذلك لم ينضم الحزب إلى حكومة الائتلاف التي شكلها تشارنفيراكول.
من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الوطني للإدارة التنموية (نيدا) أن غالبية المواطنين التايلنديين يفضلون حل البرلمان فورا من دون انتظار فترة الأربعة أشهر التي نصت عليها الاتفاقية السياسية الأخيرة، كما أبدوا تأييدا أكبر لتعديل الدستور مادة بمادة بدلا من إعادة صياغته بالكامل.
وعن مقترح حل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر، قال 59.24% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب حله «في أسرع وقت ممكن»، فيما أيد 27.17% الالتزام بالجدول الزمني المحدد بأربعة أشهر.
من جانبهم، أبدى 9.54% من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم للانتظار حتى انتهاء ولاية المجلس الحالية في عام 2027، بينما دعا 2.52% إلى الحل خلال ستة أشهر و0.92% خلال عام في حين قال 0.61% إنهم لا يعرفون أو غير مهتمين.
أما بخصوص التعديلات الدستورية فقال 37.56% إنهم «يؤيدون بشدة» التعديل و21.76% عبروا عن «تأييد نسبي» مقابل 28.17% عارضوا أي تعديل و9.99% قالوا إنهم «غير مؤيدين كثيرا» و2.52% لم يبدوا رأيا.
تولى أنوتين تشارنفيراكول أمس منصب رئيس الوزراء في تايلند بعد تلاوة مرسوم التصديق الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن في مراسم رسمية.
وتعهد تشارنفيراكول ـ في مؤتمر صحافي عقد بمقر حزبه (بومجايثاي) في بانكوك ـ بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتعيين وزراء أكفاء للعمل بكفاءة خلال فترة ولايته المحدودة.
وأعرب عن امتنانه لحزب «الشعب» الذي يمثل نواة المعارضة على دعمه له في رئاسة الحكومة مقابل التزامه بحل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر من عرض برنامجه الحكومي أمام البرلمان.
وقال تشارنفيراكول «سأقوم بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وسأعمل من دون عطلات أو وقت للراحة مع العائلة»، مستعرضا أربع أولويات رئيسة لحكومته تشمل الاقتصاد والنزاع مع كمبوديا والكوارث الطبيعية والمشكلات الاجتماعية.
وفيما يخص الاقتصاد، تعهد بخفض نفقات الأسر وتقليل تكاليف المعيشة والطاقة والنقل ومعالجة الديون وزيادة دخول الأفراد والشركات والمجتمعات.
أما في شأن أمن الحدود، فأكد تشارنفيراكول سعيه إلى حلول سلمية مع كمبوديا لتقليل الخسائر، مشددا في الوقت نفسه على أن تايلند «لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضيها».
وفي ملف الكوارث الطبيعية، أوضح أن حكومته ستعزز أنظمة الإنذار المبكر وبرامج التعويض وإعادة التأهيل مستندة إلى مشروعات أطلقها حين كان وزيرا للداخلية.
وفي القضايا الاجتماعية، وعد بمواجهة مشكلات المخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال والمقامرة سواء التقليدية أو عبر الإنترنت.
يذكر أن حزب «فيو تاي» التابع لعائلة شيناواترا احتكر السلطة التنفيذية منذ انتخابات 2023، غير أن رئيسة الوزراء السابقة بيتونغتارن شيناواترا أقيلت الشهر الماضي بأمر قضائي.
وكان حزب «بومجايثاي» قد انسحب من التحالف الحكومي بقيادة بيتونغتارن عقب تسريب مكالمة هاتفية لشيناواترا مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لينضم بعدها إلى صفوف المعارضة التي يتزعمها حزب «الشعب».
وحظي تشارنفيراكول يوم الجمعة الماضي بدعم شركائه في الائتلاف وعدد من الكتل البرلمانية خلال التصويت البرلماني لاختياره رئيسا للوزراء، لكن حزب «الشعب» وضع جملة من الشروط مقابل دعمه أبرزها التزام الحكومة الجديدة بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وفتح الطريق نحو صياغة دستور جديد.
ورغم ذلك لم ينضم الحزب إلى حكومة الائتلاف التي شكلها تشارنفيراكول.
من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الوطني للإدارة التنموية (نيدا) أن غالبية المواطنين التايلنديين يفضلون حل البرلمان فورا من دون انتظار فترة الأربعة أشهر التي نصت عليها الاتفاقية السياسية الأخيرة، كما أبدوا تأييدا أكبر لتعديل الدستور مادة بمادة بدلا من إعادة صياغته بالكامل.
وعن مقترح حل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر، قال 59.24% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب حله «في أسرع وقت ممكن»، فيما أيد 27.17% الالتزام بالجدول الزمني المحدد بأربعة أشهر.
من جانبهم، أبدى 9.54% من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم للانتظار حتى انتهاء ولاية المجلس الحالية في عام 2027، بينما دعا 2.52% إلى الحل خلال ستة أشهر و0.92% خلال عام في حين قال 0.61% إنهم لا يعرفون أو غير مهتمين.
أما بخصوص التعديلات الدستورية فقال 37.56% إنهم «يؤيدون بشدة» التعديل و21.76% عبروا عن «تأييد نسبي» مقابل 28.17% عارضوا أي تعديل و9.99% قالوا إنهم «غير مؤيدين كثيرا» و2.52% لم يبدوا رأيا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما