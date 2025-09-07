بوينوس آيرس تجري انتخابات تشريعية في اختبار للرئيس الأرجنتيني

403
بوينوس آيرس تجري انتخابات تشريعية في اختبار للرئيس الأرجنتيني
أدلي الناخبون في مقاطعة بوينوس آيرس، أكبر المقاطعات الارجنتينية من حيث عدد السكان والتي تحكمها المعارضة، بأصواتهم أمس، في انتخابات تشكل اختبارا للرئيس الليبرالي خافيير ميلي قبل انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر.
وتعد هذه الانتخابات أول اختبار رئيسي له منذ توليه منصبه في ديسمبر 2023، مع التعهد بإنعاش الاقتصاد المتعثر عبر خفض الإنفاق العام.
وأظهرت معظم استطلاعات الرأي ان السباق سيكون متقاربا مع تقدم طفيف للحزب البيروني وارتفاع في نسبة الامتناع عن المشاركة.
وتشكل مقاطعة بوينس آيرس التي يحكمها البيروني أكسل كيسيلوف (يسار الوسط)، 30% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد و40% من القائمة الانتخابية للارجنيتن.
ويشغل حزب ميلي «لا ليبرتاد أفانزا» حاليا 12 مقعدا فقط من أصل 92 في البرلمان الإقليمي.
في هذه الانتخابات، اندمج مع حزب «الاقتراح الجمهوري» للرئيس الليبرالي السابق ماوريسيو ماكري (2015-2019).
تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه حكومة ميلي فضيحة فساد يشتبه بضلوع شقيقته فيها.
وكشف النقاب عن هذه القضية بعد تسريب تسجيلات صوتية للمدير السابق للوكالة المعنية بذوي الإعاقات دييغو سبانيولو قال فيها إن كارينا ميلي كانت تختلس أموالا مخصصة للمعاقين.
كما تعرض الرئيس الأرجنتيني لانتكاسة كبيرة الخميس بعد ان رفض البرلمان لأول مرة حق النقض الرئاسي، وأيد قانونا يوفر مزيدا من التمويل لذوي الإعاقات.
على الصعيد الاقتصادي، بدأت الحكومة بالتدخل في سوق صرف القطع الاجنبي للحد من انخفاض قيمة البيزو والذي تسارع في الأسابيع الأخيرة.
ويعد هذا تحولا كبيرا، فمنذ رفع ضوابط الصرف جزئيا في أبريل، أكدت الحكومة أنها لن تتدخل بعد الآن في هذه السوق. لكن العملة الأرجنتينية تعرضت لضغوط شديدة على خلفيات توترات سبقت الانتخابات.
يؤثر الضغط على البيزو بشكل مباشر على معيشة الأرجنتينيين الذين غالبا ما يدخرون أموالهم بالدولار بسبب انعدام الثقة بعملتهم.
ويمثل هذا الضغط خطرا على التضخم، مما يهدد تباطؤه المستمر منذ عام (17.3% خلال سبعة أشهر منذ يناير، مقارنة بـ 87% خلال الفترة نفسها من عام 2024)، وهو أكبر نجاح تحققه حكومة ميلي حتى الآن، على الرغم من التكلفة الاجتماعية الباهظة ومعاودة النمو الاقتصادي الذي لا يزال بطيئا.
