بوينوس آيرس تجري انتخابات تشريعية في اختبار للرئيس الأرجنتيني

أدلي الناخبون في مقاطعة بوينوس آيرس، أكبر المقاطعات الارجنتينية من حيث عدد السكان والتي تحكمها المعارضة، بأصواتهم أمس، في انتخابات تشكل اختبارا للرئيس الليبرالي خافيير ميلي قبل انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر.وتعد هذه الانتخابات أول اختبار رئيسي له منذ توليه منصبه في ديسمبر 2023، مع التعهد بإنعاش الاقتصاد المتعثر عبر خفض الإنفاق العام.وأظهرت معظم استطلاعات الرأي ان السباق سيكون متقاربا مع تقدم طفيف للحزب البيروني وارتفاع في نسبة الامتناع عن المشاركة.وتشكل مقاطعة بوينس آيرس التي يحكمها البيروني أكسل كيسيلوف (يسار الوسط)، 30% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد و40% من القائمة الانتخابية للارجنيتن.ويشغل حزب ميلي «لا ليبرتاد أفانزا» حاليا 12 مقعدا فقط من أصل 92 في البرلمان الإقليمي.في هذه الانتخابات، اندمج مع حزب «الاقتراح الجمهوري» للرئيس الليبرالي السابق ماوريسيو ماكري (2015-2019).تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه حكومة ميلي فضيحة فساد يشتبه بضلوع شقيقته فيها.وكشف النقاب عن هذه القضية بعد تسريب تسجيلات صوتية للمدير السابق للوكالة المعنية بذوي الإعاقات دييغو سبانيولو قال فيها إن كارينا ميلي كانت تختلس أموالا مخصصة للمعاقين.كما تعرض الرئيس الأرجنتيني لانتكاسة كبيرة الخميس بعد ان رفض البرلمان لأول مرة حق النقض الرئاسي، وأيد قانونا يوفر مزيدا من التمويل لذوي الإعاقات.على الصعيد الاقتصادي، بدأت الحكومة بالتدخل في سوق صرف القطع الاجنبي للحد من انخفاض قيمة البيزو والذي تسارع في الأسابيع الأخيرة.ويعد هذا تحولا كبيرا، فمنذ رفع ضوابط الصرف جزئيا في أبريل، أكدت الحكومة أنها لن تتدخل بعد الآن في هذه السوق. لكن العملة الأرجنتينية تعرضت لضغوط شديدة على خلفيات توترات سبقت الانتخابات.يؤثر الضغط على البيزو بشكل مباشر على معيشة الأرجنتينيين الذين غالبا ما يدخرون أموالهم بالدولار بسبب انعدام الثقة بعملتهم.ويمثل هذا الضغط خطرا على التضخم، مما يهدد تباطؤه المستمر منذ عام (17.3% خلال سبعة أشهر منذ يناير، مقارنة بـ 87% خلال الفترة نفسها من عام 2024)، وهو أكبر نجاح تحققه حكومة ميلي حتى الآن، على الرغم من التكلفة الاجتماعية الباهظة ومعاودة النمو الاقتصادي الذي لا يزال بطيئا.

