رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه منعا لانقسام حزبه بعد سلسلة هزائم انتخابية

2025-09-07 11:23:36
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أمس استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي، وبالتالي من رئاسة الحكومة، مدفوعا إلى ذلك من كبار أعضاء حزبه الذين دعوا إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية الأخيرة. وهذا القرار غير مفاجئ في ضوء الضغوط التي كان يتعرض لها، لكنه كان يتجاهلها. وقال ايشيبا خلال مؤتمر صحافي أمس: «قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي». وتابع «الآن وقد أنجزت المفاوضات حول التعرفات الجمركية الأميركية، أعتقد أن الوقت مناسب، قررت الانسحاب والإفساح للجيل التالي».
وتوصل إيشيبا في أواخر يوليو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أتاح خفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من اليابان.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاما قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي المهيمن تقليديا على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيسا للحكومة.
وبموجب النظام في اليابان، فإن رئيس البرلمان هو تقليديا رئيس الحزب الحاكم، مع العلم أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحكم اليابان بصورة شبه متواصلة منذ عقود.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» الرسمية أن البرلمانيين والمسؤولين المحليين في الحزب عبر أنحاء اليابان سيدعون اليوم إلى انتخابات جديدة لرئاسة الحزب. وأوردت وسائل الإعلام أن إيشيبا التقى مساء السبت وزير الزراعة شينجيرو كويزومي ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحزب، وكلاهما حضاه على الاستقالة، بعدما تكبد الحزب أسوأ نكسة منذ 15 عاما في الانتخابات الأخيرة.
ففي 20 يوليو، خسر الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمنزلة مجلس الشيوخ في اليابان، بعد أشهر قليلة على اضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية إثر هزيمته في انتخابات مجلس النواب.

