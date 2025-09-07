رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه منعا لانقسام حزبه بعد سلسلة هزائم انتخابية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه منعا لانقسام حزبه بعد سلسلة هزائم انتخابية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أمس استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي، وبالتالي من رئاسة الحكومة، مدفوعا إلى ذلك من كبار أعضاء حزبه الذين دعوا إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية الأخيرة. وهذا القرار غير مفاجئ في ضوء الضغوط التي كان يتعرض لها، لكنه كان يتجاهلها. وقال ايشيبا خلال مؤتمر صحافي أمس: «قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي». وتابع «الآن وقد أنجزت المفاوضات حول التعرفات الجمركية الأميركية، أعتقد أن الوقت مناسب، قررت الانسحاب والإفساح للجيل التالي».
وتوصل إيشيبا في أواخر يوليو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أتاح خفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من اليابان.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاما قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي المهيمن تقليديا على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيسا للحكومة.
وبموجب النظام في اليابان، فإن رئيس البرلمان هو تقليديا رئيس الحزب الحاكم، مع العلم أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحكم اليابان بصورة شبه متواصلة منذ عقود.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» الرسمية أن البرلمانيين والمسؤولين المحليين في الحزب عبر أنحاء اليابان سيدعون اليوم إلى انتخابات جديدة لرئاسة الحزب. وأوردت وسائل الإعلام أن إيشيبا التقى مساء السبت وزير الزراعة شينجيرو كويزومي ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحزب، وكلاهما حضاه على الاستقالة، بعدما تكبد الحزب أسوأ نكسة منذ 15 عاما في الانتخابات الأخيرة.
ففي 20 يوليو، خسر الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمنزلة مجلس الشيوخ في اليابان، بعد أشهر قليلة على اضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية إثر هزيمته في انتخابات مجلس النواب.
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أمس استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي، وبالتالي من رئاسة الحكومة، مدفوعا إلى ذلك من كبار أعضاء حزبه الذين دعوا إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية الأخيرة. وهذا القرار غير مفاجئ في ضوء الضغوط التي كان يتعرض لها، لكنه كان يتجاهلها. وقال ايشيبا خلال مؤتمر صحافي أمس: «قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي». وتابع «الآن وقد أنجزت المفاوضات حول التعرفات الجمركية الأميركية، أعتقد أن الوقت مناسب، قررت الانسحاب والإفساح للجيل التالي».
وتوصل إيشيبا في أواخر يوليو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أتاح خفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من اليابان.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاما قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي المهيمن تقليديا على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيسا للحكومة.
وبموجب النظام في اليابان، فإن رئيس البرلمان هو تقليديا رئيس الحزب الحاكم، مع العلم أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحكم اليابان بصورة شبه متواصلة منذ عقود.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» الرسمية أن البرلمانيين والمسؤولين المحليين في الحزب عبر أنحاء اليابان سيدعون اليوم إلى انتخابات جديدة لرئاسة الحزب. وأوردت وسائل الإعلام أن إيشيبا التقى مساء السبت وزير الزراعة شينجيرو كويزومي ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحزب، وكلاهما حضاه على الاستقالة، بعدما تكبد الحزب أسوأ نكسة منذ 15 عاما في الانتخابات الأخيرة.
ففي 20 يوليو، خسر الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمنزلة مجلس الشيوخ في اليابان، بعد أشهر قليلة على اضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية إثر هزيمته في انتخابات مجلس النواب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما