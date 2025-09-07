أضخم هجوم على مقر الحكومة في كييف وروسيا لم نستهدف سوى مواقع عسكرية

اندلعت النيران أمس في مقر الحكومة الأوكرانية في كييف جراء هجوم جوي روسي هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن 5 قتلى بينهم 2 في العاصمة، فيما أعلنت روسيا أنها لم تستهدف سوى مواقع عسكرية وبنى تحتية على صلة بها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قوات الجيش: «ضربت مواقع لمجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية وبنى تحتية مرتبطة بالنقل». ووفق وكالة فرانس برس شوهدت النيران مندلعة على سطح المبنى الضخم الذي يضم مقر الحكومة والدخان يتصاعد منه.وحلقت المروحيات فوق المبنى الواقع في قلب كييف قرب مقري الرئاسة والبرلمان، ملقية مياها على سطحه فيما هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقا أمنيا حوله.وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو عبر تلغرام: «لأول مرة تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء هجوم للعدو».من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: «يعد هذا النوع من عمليات القتل في وقت كان من الممكن للديبلوماسية الحقيقية أن تبدأ منذ مدة طويلة، جريمة متعمدة ومحاولة لإطالة أمد الحرب».وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 810 مسيرات و13 صاروخا على أوكرانيا، مؤكدا اعتراض 747 صاروخا و13 مسيرة منها، في أضخم هجوم جوي والأول من نوعه منذ اندلاع الحرب. كما طال الهجوم مناطق أخرى، متسببا بسقوط خمسة قتلى بالإجمال، اثنان منهم في كييف، وأكثر من 20 جريحا. كما قتل شخصان آخران على الأقل في هجمات منفصلة، وفق السلطات الأوكرانية.من جانبه، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «روسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب» منددا بالضربات «العشوائية».كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن «الكرملين يستخف بالديبلوماسية ويتجاهل القانون الدولي ويقتل بلا تمييز».في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها نفذت ضربة على مصنع في منطقة بريانسك الروسية الحدودية ومصفاة للنفط في كراسنودار بجنوب روسيا.

