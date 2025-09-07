أضخم هجوم على مقر الحكومة في كييف وروسيا لم نستهدف سوى مواقع عسكرية

403
أضخم هجوم على مقر الحكومة في كييف وروسيا لم نستهدف سوى مواقع عسكرية
اندلعت النيران أمس في مقر الحكومة الأوكرانية في كييف جراء هجوم جوي روسي هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن 5 قتلى بينهم 2 في العاصمة، فيما أعلنت روسيا أنها لم تستهدف سوى مواقع عسكرية وبنى تحتية على صلة بها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قوات الجيش: «ضربت مواقع لمجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية وبنى تحتية مرتبطة بالنقل». ووفق وكالة فرانس برس شوهدت النيران مندلعة على سطح المبنى الضخم الذي يضم مقر الحكومة والدخان يتصاعد منه.
وحلقت المروحيات فوق المبنى الواقع في قلب كييف قرب مقري الرئاسة والبرلمان، ملقية مياها على سطحه فيما هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقا أمنيا حوله.
وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو عبر تلغرام: «لأول مرة تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء هجوم للعدو».
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: «يعد هذا النوع من عمليات القتل في وقت كان من الممكن للديبلوماسية الحقيقية أن تبدأ منذ مدة طويلة، جريمة متعمدة ومحاولة لإطالة أمد الحرب».
وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 810 مسيرات و13 صاروخا على أوكرانيا، مؤكدا اعتراض 747 صاروخا و13 مسيرة منها، في أضخم هجوم جوي والأول من نوعه منذ اندلاع الحرب. كما طال الهجوم مناطق أخرى، متسببا بسقوط خمسة قتلى بالإجمال، اثنان منهم في كييف، وأكثر من 20 جريحا. كما قتل شخصان آخران على الأقل في هجمات منفصلة، وفق السلطات الأوكرانية.
من جانبه، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «روسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب» منددا بالضربات «العشوائية».
كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن «الكرملين يستخف بالديبلوماسية ويتجاهل القانون الدولي ويقتل بلا تمييز».
في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها نفذت ضربة على مصنع في منطقة بريانسك الروسية الحدودية ومصفاة للنفط في كراسنودار بجنوب روسيا.
