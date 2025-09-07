ترامب يقدم مقترحا جديدا لإنهاء حرب غزة إسرائيل تدرس بجدية وحماس تؤكد جاهزيتها للتفاوض

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجيه "إنذار أخير" لحماس، مشدّدا على وجوب أن توافق الحركة الفلسطينية على صفقة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. حان الوقت لكي تقبل حماس كذلك. لقد حذرت حماس من عواقب عدم القبول. هذا هو إنذاري الأخير".

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل "تدرس بجدية" مقترحا جديدا قدمه الرئيس الأميركي يتعلق بصفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – أن إسرائيل تأخذ المبادرة الأميركية بجدية، لكنه اتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاستمرار في "التعنت".

ومن جانب آخر، أشارت هيئة البث الرسمية والقناة 12 الإسرائيليتان إلى أنّ المقترح الذي حمله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتضمن تغييرات أساسية مقارنة بالمبادرات السابقة. وتنص بنوده على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وعددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة و28 قتيلا، في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة.

بالمقابل سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، إلى جانب آلاف المعتقلين الآخرين، ووقف عملية "عربات جدعون 2" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر الجاري لاحتلال مدينة غزة بالكامل، وفتح مسار تفاوضي جديد بإدارة ترامب شخصيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

ويطالب المقترح حركة حماس بالاعتماد على وعود ترامب بإنهاء الحرب، على افتراض أن إسرائيل ستجد صعوبة في مواصلة القتال داخليا وخارجيا بعد الإفراج عن الأسرى.

في المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترحيبها بأي تحرك من شأنه دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي، وقالت: "وصلتنا عبر الوسطاء أفكار من الطرف الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة: "ينبغي تقديم ضمانة بالتزام العدو علناً وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة"، مؤكدة جاهزيتها للتفاوض بشأن إطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، وتشكيل لجنة من المستقلين لإدارة القطاع.

وكانت حركة حماس أفادت أمس بأنها لن تتخلى عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية، في مقابل ذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن وتخلت عن سلاحها.وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم أمس إن الحركة لاتزال تنتظر ردا على المقترح الذي قدمه الوسطاء الشهر الماضي لإقرار هدنة طويلة ووافقت عليه.وأضاف نعيم - في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي ردا على سؤال عن موقف حماس - إن الحركة جاهزة لإبرام صفقة شاملة تنهي الحرب، وتؤدي إلى انسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليـــين الأحيـــاء منهم والأموات مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.وأكد أنه لا تنازل عن المقاومة وسلاحها باعتبارها حقا مشروعا كفلته القوانين الدولية إلا بقيام دولة فلسطينية، قائلا إنه إلى أن يتحقق ذلك فإن حركة حماس يمكن أن تنخرط في هدنة طويلة الأمد.كما أكدت الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادلا حقيقيا للأسرى من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء.في غضون ذلك، قالت حماس أمس إن وفدا منها اختتم زيارة إلى مصر بحث خلالها مع فصائل وشخصيات فلسطينية رسم خريطة طريق وطنية، وسط الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة والعدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق ما ورد في بيان للحركة.وأضافت الحركة أن الزيارة جاءت ضمن مساعي إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ووقف تصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة المحتلتين.في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أمس أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن وتخلت عن سلاحها.أدلى ساعر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكــــه راسموسن في القدس بعد يوم من تكرار حماس لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.من جانبه، أوصى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير المستوى السياسي بالتوصل إلى صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى في غزة ولو كانت جزئية، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».كما طلب زامير من القيادة السياسية توضيحات بشأن مستقبل القطاع الفلسطيني.يأتي ذلك، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة وداخلها، ويقتل من وصفهم بـ «مخربي النخبة» الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، بحسب تعبيره.وأضاف «إذا كان علي أن أختار بين الانتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الانتصار»، مؤكدا العمل على تدمير أبراج غزة زاعما أنها «بنى تحتية إرهابية».كما زعم إقامة منطقة إنسانية للسماح للسكان بالخروج إلى «أماكن آمنة»، رغم استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع كافة لاسيما أماكن وجود خيام النازحين.من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.وأوضحت مصادر مطلعة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.جاءت هذه التصريحات، بينما نقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لموقع «أكسيوس» أمس.وأضاف المصدر أن رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للجزيرة: المجاعة ستمتد إلى جنوبي قطاع غزة خلال أسابيع ما لم تتغير طريقة تقديم المساعدات.وأضاف ان إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في غزة بسبب إفلاتها من العقاب.وفي الجانب الميداني، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس إطلاق صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض أحدهما.وقالت سرايا القدس في بيان صحافي مقتضب إنها قصفت بلدة نتيفوت في غلاف غزة بصاروخين ردا على جرائم الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ودوت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد إطلاق الصاروخين، بحسب ما أفادت الإذاعة الاسرائيلية العامة.فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة، مشيرا إلى اعتراض أحدهما بينما سقط الثاني في منطقة مفتوحة.ووفق الإذاعة الاسرائيلية فإنه لم يبلغ عن إصابات بشرية أو اضرار مادية، مشيرة إلى أن هذه القذيفة هي الأولى التي تطلق من قطاع غزة منذ نحو ثلاثة أسابيع.