ترامب يلوح بتدخل عسكري في شيكاغو لمكافحة الجرائم

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدخل عسكري في مدينة شيكاغو لمكافحة الجرائم، ما يؤجج توترات سائدة على خلفية سعيه لنشر قوات في مدن تعد معاقل للديموقراطيين.ونشر ترامب عبر صفحته على منصته «تروث سوشيال» صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها مرتديا زيا عسكريا وخلفه مروحيات وهي تقصف وموقعة بعبارة «قيامة شيكاغو الآن».وأرفق الصورة بتعليق «أحب رائحة عمليات الترحيل في الصباح»، وأضاف «شيكاغو ستعرف قريبا سبب تسمية وزارة الحرب». في إشارة إلى توقيعه أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب»، معتبرا أن ذلك يبعث «رسالة نصر» إلى العالم.وأعرب جاي بي بيرتزكر حاكم ولاية إيلينوي الواقعة مدينة شيكاغو ضمن نطاقها عن غضبه إزاء منشور ترامب.وجاء في منشور للحاكم على منصة إكس «يهدد رئيس الولايات المتحدة بالدخول في حرب مع مدينة أميركية. هذه ليست نكتة. هذا ليس وضعا طبيعيا».وكان ترامب نشر قوات تابعة للحرس الوطني في العاصمة واشنطن كلفها مع أجهزة فيدرالية بتنفيذ عمليات توقيف وترحيل لمهاجرين، ما أثار ردود فعل غاضبة بين السكان.كما شارك ترامب أيضا مخططا بيانيا يظهر انخفاض الجريمة في واشنطن بعد نشر الحرس الوطني، وذكر الرسم البياني ان معدلات سرقة السيارات انخفضت بنسبة 82%، وانخفضت السرقات بنسبة 42%، فيما انخفضت جرائم العنف بنسبة 24%.وسبق أن نشر ترامب الآلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجيليس في يونيو بهدف مساعدة الشرطة في حملتها للسيطرة على الاحتجاجات والاضطرابات التي أثارتها حملته ضد الهجرة غير النظامية.ورفعت دعاوى قضائية ضد الخطوتين اللتين أثارتا أيضا تحركات احتجاجية. ووصف معارضون نشر قوات عسكرية في مدن أميركية بأنه استعراض للقوة.ولوّح الرئيس الجمهوري مرارا بنشر آلاف العسكريين الأميركيين في معاقل للديموقراطيين مثل شيكاغو وبالتمور، وهما مدينتان يقول إنهما تعانيان ارتفاع معدلات الجريمة في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.في غضون ذلك، أعلنت سيئول أمس أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لضمان إطلاق سراح عمال كوريين جنوبيين اعتقلوا في عملية دهم نفذتها إدارة الهجرة، «استكملت» وسيتم الإفراج عنهم قريبا وإعادتهم إلى بلادهم.يأتي ذلك بعد توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لـ «هيونداي-إل جي» قيد الإنشاء في جورجيا الخميس الماضي.وكانت العملية التي تمت في بلدة إيلابيل أكبر عملية دهم لموقع واحد منذ أطلق الرئيس ترامب حملته ضد الهجرة على مستوى البلاد وشكلت مفاجأة للمسؤولين في سيئول.وقال كانغ هون-سيك، كبير موظفي الرئيس لي جاي ميونغ أمس: «نتيجة الاستجابة السريعـــــــة والموحدة..اختتمت المفاوضات الرامية للإفراج عن العمال المعتقلين».وأضاف: «لم تبق سوى الإجراءات الإدارية. وفــور استكمالها، ستغادر طائرة مستأجرة لإعادة مواطنينا». وأظهرت تسجيلات مصورة لعملية الدهم نشرتها السلطات الأميركية عمالا معتقلين مكبلين أثناء اصطحابهم إلى حافلة لنقل السجناء.وتوجه المسؤول التنفيذي الرفيع لدى شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة بطاريات المركبات الكهربائية كيم كي-سو سريعا إلى جورجيا صباح أمس. وقال للصحافيين قبل الصعود في طائرته إن «الأولوية القصوى الآن هي لإطلاق سراح موظفينا من إل جي إنرجي سوليوشن وموظفي الشركات الشريكة لنا في أسرع وقت».وذكرت «إل جي إنرجي سوليوشن» أن 47 من موظفيها أوقفوا هم 46 كوريا جنوبيا إضافة إلى إندونيسي.كما أعربت الشركة عن اعتقادها أن نحو 250 من الموقوفين وظفتهم جهات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون.وأفاد مسؤول في شركة شريكة لـ «إل جي إنرجي سوليوشن» تحدث مع أحد العمال، وكالة «يونهاب» الإخبارية بأن الظروف في مركز الاعتقال كانت سيئة للغاية.وأعلنت شركة تصنيع البطاريات تعليق كل الرحلات التجارية إلى الولايات المتحدة باستثناء تلك المخصصة للقاء عملاء وأمرت موظفيها في البلاد بـ «العودة فورا أو التزام أماكن إقامتهم».وذكرت «هيونداي» أن أيا من الموقوفين لم يكن من موظفيها.

