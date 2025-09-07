وزيرة الشؤون بحثت مع مسؤولة أممية موضوعات ذات اهتمام مشترك

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن اللقاء تناول الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المرأة وتطوير الخدمات المقدمة لها، مشيرة إلى أن الاجتماع مثل فرصة لعرض ما تحقق من إنجازات وخدمات تقدم للنساء بمختلف فئاتهن.aوأضافت أن اللقاء شمل عرض الجهود الوطنية في تطوير الخدمات الاجتماعية للمرأة والتأكيد على ضرورة شمولها لكل الجوانب بما يواكب التزامات الكويت في دعم حقوق المرأة. وحضر الاجتماع ممثلون من قطاعات الوزارة المختلفة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

