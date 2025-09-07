وزيرة الشؤون بحثت مع مسؤولة أممية موضوعات ذات اهتمام مشترك

403
وزيرة الشؤون بحثت مع مسؤولة أممية موضوعات ذات اهتمام مشترك
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن اللقاء تناول الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المرأة وتطوير الخدمات المقدمة لها، مشيرة إلى أن الاجتماع مثل فرصة لعرض ما تحقق من إنجازات وخدمات تقدم للنساء بمختلف فئاتهن.
aوأضافت أن اللقاء شمل عرض الجهود الوطنية في تطوير الخدمات الاجتماعية للمرأة والتأكيد على ضرورة شمولها لكل الجوانب بما يواكب التزامات الكويت في دعم حقوق المرأة. وحضر الاجتماع ممثلون من قطاعات الوزارة المختلفة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
