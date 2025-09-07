  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير العدل بحث مع مسؤولة أممية الجهود الوطنية في مجال حماية المرأة وتعزيز حقوقها

2025-09-07 11:23:28
(MENAFN- Al-Anbaa)

بحث وزير العدل المستشار ناصر السميط مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك أسبابه وعواقبه ريم السالم آخر التطورات في مجال حماية المرأة في دولة الكويت.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن المستشار السميط استعرض خلال اللقاء الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وما تم اتخاذه من خطوات تشريعية وإجرائية لحمايتها من مختلف أشكال العنف.
من جانبها، أشادت السالم بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها دولة الكويت والتي «تعكس التزامها بتعزيز منظومة العدالة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية» ومن أبرزها التعديلات المتعلقة بقانون الجزاء.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب الفني بوزارة العدل فيما رافق المقرر الخاص وفد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

MENAFN07092025000130011022ID1110028823

