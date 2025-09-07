وزير العدل بحث مع مسؤولة أممية الجهود الوطنية في مجال حماية المرأة وتعزيز حقوقها

403
وزير العدل بحث مع مسؤولة أممية الجهود الوطنية في مجال حماية المرأة وتعزيز حقوقها
بحث وزير العدل المستشار ناصر السميط مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك أسبابه وعواقبه ريم السالم آخر التطورات في مجال حماية المرأة في دولة الكويت.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن المستشار السميط استعرض خلال اللقاء الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وما تم اتخاذه من خطوات تشريعية وإجرائية لحمايتها من مختلف أشكال العنف.
من جانبها، أشادت السالم بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها دولة الكويت والتي «تعكس التزامها بتعزيز منظومة العدالة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية» ومن أبرزها التعديلات المتعلقة بقانون الجزاء.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب الفني بوزارة العدل فيما رافق المقرر الخاص وفد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
