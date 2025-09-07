403
الكويت: الانتهاكات الخطيرة في غزة والسودان تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي
أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أهمية انعقاد الدورة الـ 60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل ما تشهده غزة والسودان من أزمات إنسانية وانتهاكات جسيمة تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.
وقال السفير الهين في تصريح لـ «كونا» إن الكويت وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون وبصفتها رئيسا الدورة الحالية تسعى الى حث المجتمع الدولي على القيام بدوره المنوط على مختلف الأصعدة وبشكل خاص تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة التي تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم بأسره من تجويع ودمار.
وشدد السفير على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية لإيقاف جرائم الاحتلال ضد الإنسانية إضافة إلى محاولات لضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال والتي أدت إلى قتل العديد من المدنيين خاصة الأطفال والنساء.
وفي هذا السياق، حذر السفير الهين من ان إعلان الأمم المتحدة مؤخرا (المجاعة) في قطاع غزة يعكس خطورة الوضع الإنساني الكارثي ويشكل نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل إنقاذ المدنيين ومنع المزيد من الوفيات الناتجة عن الجوع وانهيار النظام الصحي.
ويفتتح مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته الـ 60 الاثنين في جنيف وتتواصل حتى الثامن من أكتوبر المقبل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول ودراسة التدابير اللازمة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.
كما من المقرر أن يناقش المجلس تقارير خبراء الإجراءات الخاصة بشأن موضوعات متنوعة مثل الحق في المياه والصرف الصحي وحقوق كبار السن وقضايا عالمية عدة مثل مكافحة العنصرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وأيضا يخصص المجلس الفترة من الـ 26 إلى الـ 29 من سبتمبر الجاري لاعتماد تقارير الاستعراض الدوري الشامل.
