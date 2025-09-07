الكويت: الانتهاكات الخطيرة في غزة والسودان تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي

أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أهمية انعقاد الدورة الـ 60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل ما تشهده غزة والسودان من أزمات إنسانية وانتهاكات جسيمة تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.وقال السفير الهين في تصريح لـ «كونا» إن الكويت وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون وبصفتها رئيسا الدورة الحالية تسعى الى حث المجتمع الدولي على القيام بدوره المنوط على مختلف الأصعدة وبشكل خاص تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة التي تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم بأسره من تجويع ودمار.وشدد السفير على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية لإيقاف جرائم الاحتلال ضد الإنسانية إضافة إلى محاولات لضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال والتي أدت إلى قتل العديد من المدنيين خاصة الأطفال والنساء.وفي هذا السياق، حذر السفير الهين من ان إعلان الأمم المتحدة مؤخرا (المجاعة) في قطاع غزة يعكس خطورة الوضع الإنساني الكارثي ويشكل نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل إنقاذ المدنيين ومنع المزيد من الوفيات الناتجة عن الجوع وانهيار النظام الصحي.ويفتتح مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته الـ 60 الاثنين في جنيف وتتواصل حتى الثامن من أكتوبر المقبل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول ودراسة التدابير اللازمة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.كما من المقرر أن يناقش المجلس تقارير خبراء الإجراءات الخاصة بشأن موضوعات متنوعة مثل الحق في المياه والصرف الصحي وحقوق كبار السن وقضايا عالمية عدة مثل مكافحة العنصرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وأيضا يخصص المجلس الفترة من الـ 26 إلى الـ 29 من سبتمبر الجاري لاعتماد تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

