"هيئة الغذاء" اعتمدت الشركات الموردة والمستثمرين لإدارة وتشغيل المقاصف المدرسية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أمس استكمالها إجراءات اعتماد الشركات الموردة والمستثمرين المكلفين بإدارة وتشغيل المقاصف المدرسية للعام الدراسي 2025/2026.وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة د.شيماء العصفور لـ «كونا» إن عدد المتقدمين بلغ 36 شركة تم اعتماد 20 منها فقط بعد استيفائها الشروط والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمقاصف المدرسية المعتمدة بقرار وزاري رقم 15 لسنة 2025.وأوضحت أن تطبيق لائحة المقاصف المدرسية المحدثة يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة والهادفة إلى تعزيز صحة الطلبة وترسيخ المفاهيم والسلوكيات الغذائية السليمة في المجتمع من خلال رفع جودة وتنوع الأغذية المقدمة في المدارس.وأضافت العصفور أن اللائحة الجديدة تحظر تداول عدد من المنتجات الضارة بصحة الطلبة وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وجميع المشروبات المحتوية على الكافيين والأغذية عالية السكريات والدهون والدهون المتحولة والوجبات السريعة و«النودلز» المعلب وبعض الألوان الاصطناعية والصلصات المصنعة عالية السعرات الحرارية واللحوم المعالجة.وأوضحت أن هذا العام الدراسي يشهد تطبيق تجربة جديدة تتمثل في إشراك المستثمرين في إدارة وتشغيل المقاصف المدرسية تحت إشراف مباشر من الهيئة بما يضمن توفير أغذية آمنة وصحية للطلبة.وأفادت بأن «المستثمر هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن توفير الأصناف الغذائية المسموح بها داخل المقصف المدرسي وإدارته وتشغيله بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والتغذوية وتحت الرقابة المباشرة للهيئة العامة للغذاء والتغذية».وشددت الهيئة على أن المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالمعايير الصحية والتغذوية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة سمنة الأطفال والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035».

