"حماية البيئة" تطلق الموسم الـ 16 لبرنامج "المدارس الخضراء" للعام الدراسي الجديد

"حماية البيئة" تطلق الموسم الـ 16 لبرنامج "المدارس الخضراء" للعام الدراسي الجديد
اعتبرت الأمين العام ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن انطلاق فعاليات الموسم الثقافي التربوي لبرنامجها السنوي «المدارس الخضراء» للعام الدراسي 2025-2026، والذي تنظمه للعام السادس عشر على التوالي، يستهدف طلاب ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية والخاصة في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لترسيخ قيم المواطنة البيئية وتعزيز الثقافة المستدامة في المؤسسات التعليمية.
وأعلنت بهزاد أن «برنامج المدارس الخضراء هذا العام يأتي بصيغة مدمجة، تجمع بين الفعاليات الواقعية والورش الإلكترونية عبر منصات التواصل التفاعلي، متضمنا سلسلة واسعة من المحاضرات والأنشطة والبرامج العملية في مجالات متعددة، ومنها الحفاظ على التنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، التغير المناخي، فضلا عن قانون حماية البيئة، والإدارة المستدامة للموارد، علاوة على مستقبل الوظائف البيئية، ونوادي أصدقاء البيئة، إلى جانب محاور جديدة تواكب المستجدات الوطنية والعالمية في قضايا البيئة».
وأكدت أن «البرنامج يمثل منصة تعليمية وتوعوية متكاملة تستهدف دعم المعلمين والمعلمات كعناصر فاعلة في نشر الثقافة البيئية، وتمكين الطلبة والطالبات من ممارسة السلوك البيئي السليم داخل المدارس والمجتمع»، موضحة أن «البرنامج هذا العام تم تعزيزه بمحتوى تفاعلي ودليل إرشادي عملي يساعد المدارس على تبني أفضل الممارسات البيئية»، مشيرة إلى أن «انطلاق الموسم الجديد لبرنامج المدارس الخضراء يأتي استكمالا لمسيرة نجاحات تمكن خلالها بالسنوات الماضية من الوصول إلى آلاف الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتحقيق أثر ملموس في نشر ثقافة بيئية مستدامة داخل المجتمع المدرسي في الكويت».
ولفتت إلى أن «المدارس شريك أساسي في بناء جيل واع بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ونحن في الجمعية نواصل تطوير هذا البرنامج بما يواكب تطلعات الدولة وأهدافها البيئية، ويترجم دور المجتمع المدني في دعم وزارة التربية والمؤسسات الأكاديمية»، داعية «إدارات المدارس إلى التسجيل الإلكتروني للاستفادة من فعاليات البرنامج عبر موقع الجمعية الإلكتروني لتعزيز دور المدرسة كمجتمع مصغر يعكس الممارسات البيئية الصحيحة، وتنمية روح المبادرة والتطوع البيئي لدى الطلاب والمعلمين وإدماج مفاهيم الاستدامة في التعليم والتطبيق المدرسي».
ولفتت جنان بهزاد إلى أن «الجمعية خصصت هذا العام محورا جديدا حول دور المرأة في التغير المناخي، يتضمن ورش عمل موجهة الى المعلمات والطالبات بهدف تعزيز وعيهن البيئي، وتنمية مهارات تصميم المبادرات المدرسية المستدامة، بما يعكس دور المرأة القيادي في مواجهة التحديات البيئية ونشر السلوكيات المستدامة في المجتمع المدرسي».
تنمية روح المبادرة والتطوع البيئي وإدماج مفاهيم الاستدامة في التعليم والتطبيق المدرسي
