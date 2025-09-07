"حماية البيئة" تطلق الموسم الـ 16 لبرنامج "المدارس الخضراء" للعام الدراسي الجديد



تنمية روح المبادرة والتطوع البيئي وإدماج مفاهيم الاستدامة في التعليم والتطبيق المدرسي



اعتبرت الأمين العام ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن انطلاق فعاليات الموسم الثقافي التربوي لبرنامجها السنوي «المدارس الخضراء» للعام الدراسي 2025-2026، والذي تنظمه للعام السادس عشر على التوالي، يستهدف طلاب ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية والخاصة في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لترسيخ قيم المواطنة البيئية وتعزيز الثقافة المستدامة في المؤسسات التعليمية.وأعلنت بهزاد أن «برنامج المدارس الخضراء هذا العام يأتي بصيغة مدمجة، تجمع بين الفعاليات الواقعية والورش الإلكترونية عبر منصات التواصل التفاعلي، متضمنا سلسلة واسعة من المحاضرات والأنشطة والبرامج العملية في مجالات متعددة، ومنها الحفاظ على التنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، التغير المناخي، فضلا عن قانون حماية البيئة، والإدارة المستدامة للموارد، علاوة على مستقبل الوظائف البيئية، ونوادي أصدقاء البيئة، إلى جانب محاور جديدة تواكب المستجدات الوطنية والعالمية في قضايا البيئة».وأكدت أن «البرنامج يمثل منصة تعليمية وتوعوية متكاملة تستهدف دعم المعلمين والمعلمات كعناصر فاعلة في نشر الثقافة البيئية، وتمكين الطلبة والطالبات من ممارسة السلوك البيئي السليم داخل المدارس والمجتمع»، موضحة أن «البرنامج هذا العام تم تعزيزه بمحتوى تفاعلي ودليل إرشادي عملي يساعد المدارس على تبني أفضل الممارسات البيئية»، مشيرة إلى أن «انطلاق الموسم الجديد لبرنامج المدارس الخضراء يأتي استكمالا لمسيرة نجاحات تمكن خلالها بالسنوات الماضية من الوصول إلى آلاف الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتحقيق أثر ملموس في نشر ثقافة بيئية مستدامة داخل المجتمع المدرسي في الكويت».ولفتت إلى أن «المدارس شريك أساسي في بناء جيل واع بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ونحن في الجمعية نواصل تطوير هذا البرنامج بما يواكب تطلعات الدولة وأهدافها البيئية، ويترجم دور المجتمع المدني في دعم وزارة التربية والمؤسسات الأكاديمية»، داعية «إدارات المدارس إلى التسجيل الإلكتروني للاستفادة من فعاليات البرنامج عبر موقع الجمعية الإلكتروني لتعزيز دور المدرسة كمجتمع مصغر يعكس الممارسات البيئية الصحيحة، وتنمية روح المبادرة والتطوع البيئي لدى الطلاب والمعلمين وإدماج مفاهيم الاستدامة في التعليم والتطبيق المدرسي».ولفتت جنان بهزاد إلى أن «الجمعية خصصت هذا العام محورا جديدا حول دور المرأة في التغير المناخي، يتضمن ورش عمل موجهة الى المعلمات والطالبات بهدف تعزيز وعيهن البيئي، وتنمية مهارات تصميم المبادرات المدرسية المستدامة، بما يعكس دور المرأة القيادي في مواجهة التحديات البيئية ونشر السلوكيات المستدامة في المجتمع المدرسي».