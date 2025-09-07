تعاون كويتي ـ صيني بمجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية

صدر مرسوم بقانون رقم 137 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية.ونص المرسوم على:مادة أولى: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/4/2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم:رغبة في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتقوية التعاون بينهما في مجال النقل البحري وتنمية التواصل التجاري والعلمي والتقني وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر، وتعزيز التعاون لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية وضمان سلامة الملاحة فيما يتعلق بالسفن وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين بيئة العمل وظروفها لأعضاء الطاقم، فقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مدينة الكويت بتاريخ 16/4/2025، وتقع هذه الاتفاقية في تسع عشرة مادة.وقد تناولت المادة (1) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيها، وأوضحت المادة (2) نطاق تطبيقها، وتطرقت المادة (3) إلى حقوق التشغيل ومنها: تعزيز التعاون والتطوير في مجال الشحن التجاري بين البلدين لتسهيل نقل البضائع والركاب، كما نظمت المادة (4) على كيفية معاملة السفن في الميناء ومنها: أنه يتعين على الطرفين المتعاقدين اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل النقل البحري لتجنب التأخير غير الضروري للسفن وتسريع الإجراءات الجمركية والرسوم المينائية الأخرى قدر الإمكان في حدود قوانينهم ولوائحهم المعمول بها.وبينت المادة (5) أنه يجب على الطرفين المتعاقدين معالجة جرائم التهريب وفقا للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها، وأكدت المادة (6) على اعتراف كلا الطرفين المتعاقدين بشهادة الجنسية والوثائق الأخرى الخاصة بالسفينة والتي تصدرها السلطات المختصة لدولة العلم.كما نصت المادة (7) على اعتراف الأطراف المتعاقدة بوثائق الهوية الصادرة عن السلطة المختصة للطرف المعترف الآخر الأعضاء طاقمه.وذكرت المادة (8) حقوق والتزامات أعضاء الطاقم حال توقفهم في الموانئ التابعة لطرف الاعتراف الآخر، وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية فيه.وشرحت المادة (9) كيفية مغادرة ودخول وعبور أعضاء الطاقم لكلا الطرفين لإقليم الطرف الآخر، كما بينت المادة (10) أنه يحق لكل طرف من أطراف الاتفاقية إنشاء مكاتب تمثيلية للشحن أو مكاتب تجارية في إقليم كلا الطرفين، وأن تكون أنشطة هذه المكاتب وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلد المضيف.وتناولت المادة (11) الاختصاص الجنائي في حالة وقوع أي جريمة على متن سفن أحد الطرفين المتعاقدين.وعالجت المادة (12) حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للخطر أو أي حادث آخر في البحر الإقليمي أو المياه المجاورة لطرف الاعتراف الآخر فإنه يجب أن يمنح الأعضاء الطاقم والسفينة وحمولتها نفس الحماية التي يمنحها لرعاياه، وتكون عمليات الإنقاذ متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بشأن البحث والإنقاذ البحري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.كما شرحت المادة (13) كيفية نقل الأرباح وتسوية إيرادات شركات الشحن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم طرف الاعتراف الآخر، وأوجبت إعفاء تلك الإيرادات من الضرائب.ونصت المادة (14) على مجالات التعاون ومنها: أن يكون التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري قائما على مبادئ المساواة والاعتراف بالسيادة الوطنية والمصلحة المتبادلة، وكذلك التعاون في مجالات مختلفة كتعزيز التواصل التجاري والعلمي والتقني وتبادل الخبرات وتعزيز تطوير النقل البحري والموانئ للطرفين المتعاقدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.وأوضحت المادة (15) أن إبرام هذه الاتفاقية لا يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين الناشئة عن عضويته في أي من المنظمات أو المعاهدات الدولية أو الإقليمية الأخرى.كما أوضحت المادة (16) أنه يجب على سفن الطرفين المتعاقدين الامتثال للوائح المتعلقة بحماية البيئة البحرية وسلامة وأمن الملاحة البحرية السارية في موانئ الطرفين المتعاقدين وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون كلا البلدين طرف فيها.ونصت المادة (17) أنه في حال حدوث أي نزاع ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تسوية هذا الخلاف عن طريق التشاور الودي والفهم المتبادل عبر القنوات الديبلوماسية.وتطرقت المادة (18) الى أنه يمكن لممثلي السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين الاجتماع ومناقشة تنفيذ هذه الاتفاقية في مكان وتاريخ يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.وأخيرا استعرضت المادة (19) الأحكام النهائية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تفعيلها وإلغائها.ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا الحكم هذه الفقرة.وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024م ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الإيضاحية.

MENAFN07092025000130011022ID1110028818