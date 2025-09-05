32 مقعداً تنتظر في مونديال 2026

MENAFN - Al-Bayan) تتبقى 32 مقعداً للمشاركة في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، والمقررة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها للمرة الأولى بشكل مشترك 16 مدينة في 3 دول في أمريكا الشمالية ((الكونكاكاف))، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ضمنت تأهلها المباشر للنهائيات كونها الدول المضيفة، وتأهل معهم مباشرة 13 منتخباً آخر حتى الآن، وهي منتخبات الأرجنتين، إيران، اليابان، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، أستراليا، الأردن، البرازيل، الإكوادور، أوروغواي، باراغواي وكولومبيا.



وستكون النسخة المقبلة البطولة الأولى التي تضم 48 منتخباً عوضاً عن 32 منتخباً في النسخ السابقة، وستعود البطولة لجدولها الصيفي التقليدي بعد نسخة 2022، والتي أقيمت في قطر ولعبت في شهري نوفمبر وديسمبر.



كما ستكون النسخة 23، أول بطولة كأس عالم منذ نسخة 2002، تقام في أكثر من دولة، وستصبح المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة كأس العالم 3 مرات، بعد استضافتها السابقة لنسختي 1970 و1986، فيما سبق واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994، في حين أنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها كندا أو تشارك في استضافة الحدث.