32 مقعداً تنتظر في مونديال 2026
وستكون النسخة المقبلة البطولة الأولى التي تضم 48 منتخباً عوضاً عن 32 منتخباً في النسخ السابقة، وستعود البطولة لجدولها الصيفي التقليدي بعد نسخة 2022، والتي أقيمت في قطر ولعبت في شهري نوفمبر وديسمبر.
كما ستكون النسخة 23، أول بطولة كأس عالم منذ نسخة 2002، تقام في أكثر من دولة، وستصبح المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة كأس العالم 3 مرات، بعد استضافتها السابقة لنسختي 1970 و1986، فيما سبق واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994، في حين أنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها كندا أو تشارك في استضافة الحدث.
