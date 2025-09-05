القسام تبث شريطا مصورا لأسير إسرائيلي لديها - فيديو

القسام تبث شريطا مصورا لأسير إسرائيلي لديها - فيديو
خبرني - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي لديها غاي دلال يحمّل فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار احتجازه في غزة.
لبيد: شريط الأسير تذكير مؤلم
وبينما لم يصدر اي تعليق من حكومة الكيان ، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن شريط الأسير تذكير مؤلم بأن إسرائيل مجبرة على العودة لمفاوضات الصفقة.
