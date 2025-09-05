  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القسام تبث شريطا مصورا لأسير إسرائيلي لديها - فيديو

2025-09-05 08:00:17
خبرني - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي لديها غاي دلال يحمّل فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار احتجازه في غزة.

لبيد: شريط الأسير تذكير مؤلم

وبينما لم يصدر اي تعليق من حكومة الكيان ، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن شريط الأسير تذكير مؤلم بأن إسرائيل مجبرة على العودة لمفاوضات الصفقة.


