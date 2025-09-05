وزير الدفاع الإسرائيلي: بوابات الجحيم تُفتح الآن في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: بوابات الجحيم تُفتح الآن في غزة
خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش بدأ مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في قطاع غزة، معلناً أن ((بوابات الجحيم تُفتح الآن في غزة)).
وأوضح كاتس أن الجيش أصدر أول بلاغ لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل استهدافه، في إشارة إلى بدء سياسة قصف الأبراج السكنية، مؤكداً أن العمليات ستتوسع تدريجياً ((حتى تقبل حركة حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب)).
وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تتصدرها ((إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس))، محذراً من أن الحركة ستتعرض للتدمير إذا لم تستجب لتلك المطالب.
