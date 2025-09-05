  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الدفاع الإسرائيلي: بوابات الجحيم تُفتح الآن في غزة

2025-09-05 07:12:09
خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش بدأ مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في قطاع غزة، معلناً أن ((بوابات الجحيم تُفتح الآن في غزة)).

وأوضح كاتس أن الجيش أصدر أول بلاغ لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل استهدافه، في إشارة إلى بدء سياسة قصف الأبراج السكنية، مؤكداً أن العمليات ستتوسع تدريجياً ((حتى تقبل حركة حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب)).

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تتصدرها ((إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس))، محذراً من أن الحركة ستتعرض للتدمير إذا لم تستجب لتلك المطالب.

