الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا - صور

خبرني - نفذت مديرية الأمن العام، الجمعة، فعاليات يوم توعوي بيئي شمل مختلف محافظات المملكة، وهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التشاركي بمسؤولية وطنية ومجتمعية كجزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل.

وجاء النشاط امتدادا للحملة البيئية الشاملة التي أطلقتها المديرية سابقا، بمشاركة وحداتها وتشكيلاتها كافة.

واشتمل على أنشطة وفعاليات تركزت بشكل أكبر في المناطق الطبيعية والسياحية التي تشهد إقبالا من المواطنين، خصوصا في يوم الجمعة من عطلة نهاية الأسبوع، بهدف نشر ثقافة بيئية إيجابية، حيث تضمن جولات توعوية إرشادية في الغابات والمتنزهات العامة والمواقع الأثرية والسياحية، إلى جانب حملات تنظيف في المناطق الطبيعية وعلى شواطئ وجوف البحر في محافظة العقبة.

وتميز هذا اليوم التوعوي بإطلاق محطات وفرق التوعية المتنقلة من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القيادات والمديريات التي تواصلت مع المواطنين والزوار، وقدمت الإرشادات بشأن أهمية المحافظة على البيئة، والحد من السلوكيات السلبية ضمن برامج توعوية مباشرة، تستهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على الأماكن العامة وصون الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف.

ودعت المديرية المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والانخراط في الجهود التطوعية الرامية إلى الحفاظ على نظافة المرافق العامة والوجهات السياحية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتتسع لتشمل المجتمع والدولة بمؤسساتها كافة.

وتعكس هذه الجهود الدور الريادي لمديرية الأمن العام في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الأمن البيئي والوقاية والسلامة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للأردنيين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.