سواريز يعتذر عن سلوكه بعد هزيمة إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات

MENAFN - Al-Bayan) أعرب النجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز عن "ندمه الشديد" على دوره في الشجار الذي وقع بعد هزيمة فريقه إنتر ميامي الأمريكي صفر / 3 أمام سياتل ساوندرز.

وبدا أن مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق بصق على أحد مسؤولي سياتل بعد هزيمة الفريق في نهائي كأس الدوريات لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، كما أمسك لاعبا من الفريق المنافس من رقبته.

ويجري مسؤولو رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم ومسؤولو المسابقات تحقيقا في الواقعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وغرد سواريز على حسابه الخاص بتطبيق "انستجرام"، باللغة الإسبانية: "اعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة. كانت لحظة متوترة ومحبطة للغاية".

وأضاف سواريز: "حدثت أمور بعد المباراة مباشرة ما كان ينبغي لها أن تحدث، لكن هذا لا يبرر ردة فعلي. لقد أخطأت وأنا نادم بشدة على ما قمت به".

وأوضح سواريز: "هذه ليست الصورة التي أرغب في أن اظهر بها، أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، أو أمام فريقي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".

وشدد سواريز في ختام رسالته: "اشعر بالأسف لما حدث، ولم أُرِد تفويت فرصة الاعتراف به والاعتذار لكل من شعر بالأسف تجاه ما فعلته".

من جانبه، أعلن إنتر ميامي أنه يتعاون مع جهات التحقيق في الواقعة، وأصدر النادي بيانا، أمس الخميس أدان فيه "المشاجرات".

وذكر النادي في بيانه: " لا تعكس هذه الأفعال قيم رياضتنا، ونظل ملتزمين بالحفاظ على أعلى معايير الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه".