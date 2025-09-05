سواريز يعتذر عن سلوكه بعد هزيمة إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات

سواريز يعتذر عن سلوكه بعد هزيمة إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات
وبدا أن مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق بصق على أحد مسؤولي سياتل بعد هزيمة الفريق في نهائي كأس الدوريات لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، كما أمسك لاعبا من الفريق المنافس من رقبته.
ويجري مسؤولو رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم ومسؤولو المسابقات تحقيقا في الواقعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وغرد سواريز على حسابه الخاص بتطبيق "انستجرام"، باللغة الإسبانية: "اعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة. كانت لحظة متوترة ومحبطة للغاية".
وأضاف سواريز: "حدثت أمور بعد المباراة مباشرة ما كان ينبغي لها أن تحدث، لكن هذا لا يبرر ردة فعلي. لقد أخطأت وأنا نادم بشدة على ما قمت به".
وأوضح سواريز: "هذه ليست الصورة التي أرغب في أن اظهر بها، أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، أو أمام فريقي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".
وشدد سواريز في ختام رسالته: "اشعر بالأسف لما حدث، ولم أُرِد تفويت فرصة الاعتراف به والاعتذار لكل من شعر بالأسف تجاه ما فعلته".
من جانبه، أعلن إنتر ميامي أنه يتعاون مع جهات التحقيق في الواقعة، وأصدر النادي بيانا، أمس الخميس أدان فيه "المشاجرات".
وذكر النادي في بيانه: " لا تعكس هذه الأفعال قيم رياضتنا، ونظل ملتزمين بالحفاظ على أعلى معايير الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان