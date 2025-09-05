عيسى ماندي: مباراة بوتسوانا كانت معقدة والأهم هو الفوز

MENAFN - Al-Bayan) اعترف عيسى ماندي، أن المنتخب الجزائري حقق الأهم في المباراة التي تغلب فيها على ضيفه منتخب بوتسوانا 3 / 1، أمس الخميس، بالجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وعزز منتخب الجزائر صدارته للمجموعة السابعة بالتصفيات بـ18 نقطة متقدما بـ6 نقاط على موزمبيق الوصيفة، فيما تجمد رصيد بوتسوانا عند 7 نقاط في المركز الثالث لتخرج رسميا من سباق التأهل.

وقال ماندي، مدافع ليل الفرنسي، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي عقب المباراة: "كانت مباراة معقدة جدا، لم نقدم المردود أو الأداء المعتاد، والأهم هو الفوز. في بعض الأحيان لا نلعب جيدا ونفوز، وفي أحيان أخرى، نلعب جيدا ونجد صعوبة في الفوز، إنها كرة القدم".

ولم يخف ماندي، الذي يعد القائد الثاني لـ"الخضر"، أمله في مواصلة حصد النتائج الإيجابية بالفوز على غينيا الاثنين المقبل، مشيدا بالدعم الكبير للمشجعين الذين ساندوا الفريق من البداية حتى النهاية، وكانوا عاملا رئيسا في الفوز، على حد وصفه.