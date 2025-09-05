عيسى ماندي: مباراة بوتسوانا كانت معقدة والأهم هو الفوز

عيسى ماندي: مباراة بوتسوانا كانت معقدة والأهم هو الفوز
وعزز منتخب الجزائر صدارته للمجموعة السابعة بالتصفيات بـ18 نقطة متقدما بـ6 نقاط على موزمبيق الوصيفة، فيما تجمد رصيد بوتسوانا عند 7 نقاط في المركز الثالث لتخرج رسميا من سباق التأهل.
وقال ماندي، مدافع ليل الفرنسي، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي عقب المباراة: "كانت مباراة معقدة جدا، لم نقدم المردود أو الأداء المعتاد، والأهم هو الفوز. في بعض الأحيان لا نلعب جيدا ونفوز، وفي أحيان أخرى، نلعب جيدا ونجد صعوبة في الفوز، إنها كرة القدم".
ولم يخف ماندي، الذي يعد القائد الثاني لـ"الخضر"، أمله في مواصلة حصد النتائج الإيجابية بالفوز على غينيا الاثنين المقبل، مشيدا بالدعم الكبير للمشجعين الذين ساندوا الفريق من البداية حتى النهاية، وكانوا عاملا رئيسا في الفوز، على حد وصفه.
