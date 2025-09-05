مدرب الجزائر يطلب من لاعبيه التحلي بالصرامة والمسؤولية الشخصية

MENAFN - Al-Bayan) اعترف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بالصعوبات التي واجهت "الخضر" بعد الفوز الشاق على بوتسوانا 3 / 1، أمس الخميس، بالجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال المدرب الكرواتي-البوسني، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة منتخب بوتسوانا قدم مباراة جيدة وكأن الأمر يتعلق بالمواجهة الأخيرة له ودفعنا لبذل مجهودا أكبر لتحقيق الفوز. سعيد بالانتصار وإقصاء بوتسوانا من سباق التأهل، وبالمناسبة، أشكر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني".

وأوضح أن اللاعبين لم يكونوا كلهم في نفس المستوى من الجاهزية، مؤكدا أنه بعد أسابيع سينجح في تجاوز الصعوبات التي ظهرت أمام بوتسوانا.

واستطرد بالقول: "الأهم هو التركيز والتلاحم لتحقيق الفوز، ما يهمنا الآن هو الاسترجاع تحسبا لمباراة غينيا التي ستكون أكثر صعوبة. أعرف ان التطلعات والطموحات ستكون كبيرة".

وتابع: "بدأنا المباراة كما يجب، حاولنا اللعب بضغط عال طيلة 90 دقيقة وأرهقنا المنافس في الشوط الأول، لكن افتقدنا للكثير من الأشياء صعبت علينا الوصول إلى مرماه".

وأوضح: "منتخب بوتسوانا نجح في تعديل النتيجة، حتى إنه كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني. بدأنا الشوط الثاني بذكاء أكبر، وكان لدينا الصبر والجودة لتحقيق شيء ما".

وبدا بيتكوفيتش، مرتاحا لامتلاك لاعبين يملكون الشخصية قادرين على الدفع بالمنتخب إلى الأمام، مبرزا أن المنتخب الجزائري هو الأفضل هجوميا في كل التصفيات، وأن تلقيه لأهداف لا يعني أنه ضعيف بل هو متوقع وفي حسبان الجهاز الفني.

كما شدد على ضرورة تحلي اللاعبين بالصرامة والمسؤولية الشخصية، منوها أن مشكلة الجاهزية لدى بعض اللاعبين تبدو بسيطة وسيتم حلها في المستقبل.

ونوه بيتكوفيتش، أنه يعتبر أن الفوز يتحقق دوما بـ30 لاعبا وليس بـ11 لاعبا، مؤكدا أن كل اللاعبين مهمين بالنسبة له، في اشارة إلى قراره بخصوص عدم الاعتماد على أنيس حاج موسى، وإبراهيم مازة.

من جهته، ثمن وليد صادي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري ووزير الرياضة، الفوز على بوتسوانا، مبرزا أن كل مباراة حاسمة والأهم هو الانتصار في كل مرة.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة متقدما بـ6 نقاط على موزمبيق التي تحل ضيفة على أوغندا، صاحبة المركز الثالث مناصفة مع بوتسوانا، اليوم الجمعة.