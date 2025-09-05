مدرب الجزائر يطلب من لاعبيه التحلي بالصرامة والمسؤولية الشخصية

مدرب الجزائر يطلب من لاعبيه التحلي بالصرامة والمسؤولية الشخصية
وقال المدرب الكرواتي-البوسني، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة منتخب بوتسوانا قدم مباراة جيدة وكأن الأمر يتعلق بالمواجهة الأخيرة له ودفعنا لبذل مجهودا أكبر لتحقيق الفوز. سعيد بالانتصار وإقصاء بوتسوانا من سباق التأهل، وبالمناسبة، أشكر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني".
وأوضح أن اللاعبين لم يكونوا كلهم في نفس المستوى من الجاهزية، مؤكدا أنه بعد أسابيع سينجح في تجاوز الصعوبات التي ظهرت أمام بوتسوانا.
واستطرد بالقول: "الأهم هو التركيز والتلاحم لتحقيق الفوز، ما يهمنا الآن هو الاسترجاع تحسبا لمباراة غينيا التي ستكون أكثر صعوبة. أعرف ان التطلعات والطموحات ستكون كبيرة".
وتابع: "بدأنا المباراة كما يجب، حاولنا اللعب بضغط عال طيلة 90 دقيقة وأرهقنا المنافس في الشوط الأول، لكن افتقدنا للكثير من الأشياء صعبت علينا الوصول إلى مرماه".
وأوضح: "منتخب بوتسوانا نجح في تعديل النتيجة، حتى إنه كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني. بدأنا الشوط الثاني بذكاء أكبر، وكان لدينا الصبر والجودة لتحقيق شيء ما".
وبدا بيتكوفيتش، مرتاحا لامتلاك لاعبين يملكون الشخصية قادرين على الدفع بالمنتخب إلى الأمام، مبرزا أن المنتخب الجزائري هو الأفضل هجوميا في كل التصفيات، وأن تلقيه لأهداف لا يعني أنه ضعيف بل هو متوقع وفي حسبان الجهاز الفني.
كما شدد على ضرورة تحلي اللاعبين بالصرامة والمسؤولية الشخصية، منوها أن مشكلة الجاهزية لدى بعض اللاعبين تبدو بسيطة وسيتم حلها في المستقبل.
ونوه بيتكوفيتش، أنه يعتبر أن الفوز يتحقق دوما بـ30 لاعبا وليس بـ11 لاعبا، مؤكدا أن كل اللاعبين مهمين بالنسبة له، في اشارة إلى قراره بخصوص عدم الاعتماد على أنيس حاج موسى، وإبراهيم مازة.
من جهته، ثمن وليد صادي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري ووزير الرياضة، الفوز على بوتسوانا، مبرزا أن كل مباراة حاسمة والأهم هو الانتصار في كل مرة.
ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة متقدما بـ6 نقاط على موزمبيق التي تحل ضيفة على أوغندا، صاحبة المركز الثالث مناصفة مع بوتسوانا، اليوم الجمعة.
