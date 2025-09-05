مونديال 2026.. المنتخبات المتأهلة حتى الآن

MENAFN - Al-Bayan) تتواصل عملية الحسم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا الشمالية، مع اكتمال عدد كبير من المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

وتشارك الدول المضيفة الثلاث مباشرة في البطولة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما على صعيد التصفيات، فقد حجزت ستة منتخبات آسيوية أماكنها في المونديال، وهي: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية وأستراليا، ومن قارة أمريكا الجنوبية صعدت الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا والباراغواي، بينما كان منتخب نيوزيلندا ممثل قارة أوقيانيا الوحيد.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بينما تحتضن مدينة نيويورك النهائي يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف ستاديوم.

توزيع المقاعد

يشارك في المونديال 48 منتخباً، موزعين كالآتي، آسيا (8)، إفريقيا (9)، كونكاكاف (6)، أميركا الجنوبية (6)، أوقيانيا (1)، أوروبا (16). وبذلك يُحسم 46 مقعداً مباشرة، فيما تحدد بطولة فاصلة بمشاركة ستة منتخبات هوية آخر مقعدين في البطولة.

نظام البطولة

تُقسم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وهذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها دور الـ32 بتاريخ كأس العالم.

الملاعب والمدن المستضيفة

الولايات المتحدة (11 ملعباً): كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجليس، ميامي، دالاس، هيوستن

المكسيك (3 ملاعب): مونتيري، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا

كندا (ملعبان): فانكوفر، تورونتو