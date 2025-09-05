ميسي يواصل إثارة التكهنات بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

MENAFN - Al-Bayan) ودع ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين وداعا مؤثرا بعد خوضه آخر مباراة رسمية له مع منتخب "راقصو التانجو" على ملعبه، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة.

وأحرز الساحر الأرجنتيني /38 عاما/ هدفين في فوز الأرجنتين 3 / صفر على ضيفتها فنزويلا، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة للمونديال القادم، الذي يقام في العام المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخاض المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم) مباراته الأخيرة على ملعبه في التصفيات، بعدما ضمن تأهله بالفعل للمونديال في وقت سابق، لكن ميسي واصل إثارة التكهنات بشأن مشاركته في النسخة القادمة من كأس العالم.

وصرح ميسي لقناة "تي واي سي سبورتس" التلفزيونية الأرجنتينية: "لطالما حلمت بالوصول إلى هذا المستوى".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب، سواء كانت جيدة أو سيئة، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائما ما يكون مصدر سعادة".

وفيما يتعلق بالتواجد في المونديال القادم للدفاع عن لقبه، أضاف ميسي: "كما قلت سابقا عن كأس العالم، لا أعتقد أنني سأشارك فيه مرة أخرى. نظرا لعمري، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك".

واستدرك ميسي قائلا "ولكن حسنا، لقد اقترب المونديال من الانطلاق، لذا أنا متحمس ومتحفز للمشاركة في البطولة. كما اقول دائما، ألعب يوما بيوم، مباراة بمباراة، محاولا أن أشعر بالسعادة، والأهم من ذلك، أن أكون صادقا مع نفسي".

وشدد ميسي: "عندما أشعر بالسعادة، استمتع بالأمر، ولكن عندما لا أشعر، بصراحة، لا أقضي وقتا ممتعًا، لذلك أفضل عدم التواجد هناك إذا لم أشعر بالسعادة. لذا سنرى. لم اتخذ قرارا بشأن اللعب في كأس العالم بعد".

وأشار ميسي "سأنهي الموسم، ثم سأخوض فترة ما قبل الموسم، وسيتبقى ستة شهور. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم ميسي حديثه قائلا: "آمل أن أحظى بموسم تحضيري جيد في عام ٢٠٢٦، وأن أنهي موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم بشكل جيد، ثم سأقرر ما سأقوم به".

وقدم ميسي أداء مذهلا في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكان قريبا من تسجيل ثلاثة أهداف (هانريك) في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ولم يمنعه سوى راية التسلل.