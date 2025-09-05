صفقة قياسية في الكرة النسائية

MENAFN - Al-Bayan) احتفل فريق لندن سيتي بوصوله إلى دوري السوبر لكرة القدم للسيدات بتوقيعه صفقة ضخمة مع لاعبة خط الوسط الفرنسية جريس جيورو، نجمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية عالمية، وفقا لوسائل الإعلام البريطانية.

وذكرت شبكتا (سكاي سبورتس) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الشريكتان في بث دوري السوبر للسيدات، أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 4ر1 مليون جنيه إسترليني (88ر1 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز مبلغ الـ5ر1 مليون دولار التي دفعها نادي أورلاندو برايد لضم النجمة المكسيكية ليزبيث أوفال من نادي تيجريس أونال المكسيكي الشهر الماضي.

ولم يؤكد فريق لندن سيتي، أو باريس سان جيرمان للسيدات قيمة الصفقة على وجه الدقة.

وستكون هذه هي المرة الرابعة في 2025 التي تم فيها تحطيم الرقم القياسي العالمي لانتقالات اللاعبات، بعد المدافعة الأمريكية ناومي جيرما (من سان دييجو ويف إلى تشيلسي مقابل 1ر1 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي)، والمهاجمة الكندية أوليفيا سميث (من ليفربول إلى أرسنال مقابل 3ر1 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي).

وتمتلك سيدة الأعمال الأمريكية ميشيل كانج نادي لندن سيتي، التي تملك أيضا نادي ليون، أكبر منافس لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ونادي واشنطن سبيريت.

وترأس كانج، التي تقدر مجلة فوربس ثروتها بـ 2ر1 مليار دولار، شركة كينيسكا سبورتس إنترناشونال، وهي منظمة رياضية عالمية تمتلك عددا من الفرق النسائية.

وتعتبر جيورو الصفقة السادسة عشرة، التي يبرمها فريق لندن سيتي للسيدات منذ صعوده إلى دوري السوبر، حيث سيكون أول فريق نسائي مستقل في الدرجة الأولى.

وسبق للفريق أن ضم أيضا المهاجمة الإنجليزية نيكيتا باريس، وجانا فرنانديز من برشلونة الإسباني، ودانييل فان دي دونك من ليون، من بين الصفقات الأخرى التي قام بها.

وشاركت جيورو في 102 مباراة وسجلت 22 هدفا مع منتخب فرنسا.

يشار إلى أن موسم دوري السوبر للسيدات 2025 / 2026، سوف ينطلق اليوم الجمعة، فيما يحل لندن سيتي ضيفا على فريق أرسنال في مباراته الافتتاحية غدا السبت.