ليلة تألق ميسي وانتفاضة البرازيل في تصفيات المونديال

MENAFN - Al-Bayan) تألق ليونيل ميسي بتسجيل ثنائية أرجنتينية في شباك فنزويلا ليؤكد سطوة بلده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما انتفضت البرازيل تحت قيادة مدربها كارلو أنشيلوتي محققة الفوز بأريحية على تشيلي، وحسمت منتخبات أوروغواي وكولومبيا وباراغواي، تأهلها إلى مونديال أمريكا الجنوبية وكندا والمكسيك، وتبددت آمال فنزويلا وبوليفيا في حجز بطاقة التأهل المباشر، ليتنافسا بدلاً من ذلك على بطاقة الترشح لملحق التصفيات المؤهل.



وحققت كولومبيا فوزاً كبيراً على بوليفيا بثلاثية نظيفة سجلها خاميس رودريغيز، جون دوران، وخوان كوينتيرو في الدقائق 31 و74 و83، وشهدت المباراة مواصلة رودريغيز لتألقه في تصفيات أمريكا الجنوبية، وقاد بلاده لتحقيق النصر الأول بعد 6 جولات من المعاناة، وتلقت خلالها 3 هزائم متتالية، مع التعادل في آخر 3 جولات، وحققت كولومبيا النصر ورفعت رصيدها إلى النقطة 25 في المركز الخامس، وبالتالي حسمت تأهلها إلى المونديال للمرة الرابعة في النسخ الخمس الأخيرة، حيث غابت فقط عن قطر 2022.



وفازت أوروغواي بثلاثية نظيفة على البيرو، وسجلها رودريغو أغيري، جيورجيان دي أراسكايتا، وفيديريكو فيناس في الدقائق 14 و58 و80، لتعوض أوروغواي تعثرها في الجولات الأربع الماضية، وحسمت التأهل إلى النهائيات العالمية في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وهو ما تحقق بأريحية على حساب ضيفها منتخب بيرو، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى النقطة 27 في المركز الثالث، ونجحوا في الوصول إلى كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، ويشارك المدرب المميز مارسيلو بيلسا، للمرة الثالثة في كأس العالم بعد قيادته منتخبي الأرجنتين في كوريا الجنوبية واليابان 2002، وتشيلي في جنوب أفريقيا 2010.



وتعادلت باراغواي والإكوادور سلبياً، ولم يكن رجال المدرب غوستافو ألفارو، بحاجة لأكثر من التعادل اليوم ليحسموا تأهلهم رسمياً إلى كأس العالم، رافعين رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن منتخب فنزويلا السابع، قبل جولة واحدة من ختام التصفيات، لينهوا المعاناة الكبيرة التي لاحقتهم، حيث لم ينجحوا في التأهل إلى كأس العالم في النسخ الثلاث الماضية، وكانت مشاركتهم الأخيرة في جنوب أفريقيا 2010.

ويعد المدرب ألفارو السبب الرئيسي في النجاح، حيث كان منتخب باراغواي في التصفيات غير جيد، وحقق انتصاراً وحيداً في أول 6 جولات، قبل أن يحقق استفاقة في آخر 11 جولة باعتبار أنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة فقط، حاسماً بالتالي تأهله للمونديال.



وتغلبت الأرجنتين بثلاثية نظيفة على فنزويلا، وكان من نصيب ليونيل ميسي هدفين منهما في الدقيقتين 39 و80، وسجل زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 76، ولم يكن بطل العالم في قطر 2022 بحاجة لنقاط الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، باعتبار أنه حسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم 2026 منذ الجولة 14 من التصفيات، أي قبل 6 أشهر من الآن، لكن هذا لم يمنع ميسي ورفاقه من تحقيق انتصارهم الـ12 في التصفيات، في ليلة تألق فيها ميسي مسجلاً هدفين ليعتلي صدارة هدافي التصفيات برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن الكولومبي لويز دياز الذي خسر الريادة لصالحه.



ورفع هذا الفوز رصيد الأرجنتين إلى 38 نقطة، بفارق 10 نقاط عن منتخب البرازيل صاحب المركز الثاني، فيما تأثر منتخب فنزويلا بالهزيمة ليفقد حظوظه بالتأهل مباشرة إلى كأس العالم، لكنه لا يزال ينافس بوليفيا على التأهل إلى ملحق التصفيات العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن بوليفيا قبل جولة واحدة من ختام التصفيات.



وفازت البرازيل بثلاثية نظيفة على تشيلي، سجلها إستيفاو ويليان، لوكاس باكيتا، وبرونو غيمارايش في الدقائق 38 و72 و76، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، وأكد كارلو أنشيلوتي كفاءته كمدرب مرة أخرى، ليقود بطل العالم 5 مرات إلى النصر الثاني على التوالي له في التصفيات، من دون تلقي أي هزيمة معه في 3 مباريات، والملفت أن هذه المباريات مضت دون أن يتلقى ((السيليساو)) أي هدف في شباكه، علماً أنه حسم تأهله إلى كأس العالم 2026 أيضاً في الجولة الماضية.

ورغم عدم استدعاء أنشيلوتي لنجمه فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، وهو صاحب هدف التأهل القاتل في الجولة الماضية في شباك باراغواي، إلا أن ذلك لم يمنعه من الفوز، ما رفع رصيد ((السيليساو)) إلى 28 نقطة في المركز الثاني قبل جولة من ختام التصفيات.