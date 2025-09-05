انتصارات مهمة للجزائر وتونس في يوم الإثارة بتصفيات أفريقيا للمونديال

MENAFN - Al-Bayan) حافظت مدغشقر وليبيا على آمالهما في التأهل إلى كأس العالم 2026، في حين حققت كل من الجزائر وتونس، انتصاراً مهماً في يومٍ مليء بالمباريات المثيرة أمس، ضمن تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي يتأهل منها أصحاب الصدارة في المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً قارياً يمنح الفائز بطاقة المشاركة في الملحق العالمي.



ونجحت تشاد في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام غانا، فيما استعادت مدغشقر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، واكتفت سيراليون مع غينيا بيساو بالتعادل 1-1، ليبقى الصراع محتدماً على بطاقات التأهل في المجموعة الرابعة، وواصل منتخب الرأس الأخضر تقدمه، وأنعشت ليبيا حظوظها في الوصول إلى العرس العالمي، وواصلت الكاميرون مطاردة الرأس الأخضر بفوزها على إسواتيني، وعززت تونس صدارتها للمجموعة الثامنة بفوز كبير على ليبيريا، وتغلبت مالي بسهولة على جزر القمر 3-0 في المجموعة التاسعة، ووسع المنتخب الجزائري الفارق مع مطارديه في المجموعة السابعة بفوزه على بوتسوانا 3-1.



وفي المجموعة الأولى، تلقت سيراليون صدمة قوية في سعيها للتأهل بعد أن تمكنت غينيا بيساو من تسجيل التعادل بفضل هدف رائع لماما بالدي وتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، لتبقى متأخرة بنقطتين عن بوركينا فاسو، والتي تمتلك مباراة مؤجلة في المركز الثاني، ورغم التعادل، خسرت غينيا بيساو جميع حظوظها في التصفيات.



وفي المجموعة الرابعة، واصلت الرأس الأخضر مسيرتها نحو التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها، بعد فوزها على موريشيوس في سانت بيير بهدفين نظيفين، ووسعت الفارق في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط، وحافظت ليبيا على حظوظها في اعتلاء الصدارة بعد الفوز على أنغولا بهدف دون مقابل، والحصول على 3 نقاط ثمينة في مباراة شهدت تفوق أصحاب الأرض على صعيد الهجمات السانحة للتسجيل، وحققت الكاميرون فوزاً مهماً على حساب إسواتيني بثلاثة أهداف دون رد، ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، ملاحقة منتخب الرأس الأخضر المتصدر، فيما تجمد رصيد إسواتيني عند نقطتين في ذيل الترتيب.



وفي المجموعة السابعة، حققت الجزائر فوزاً مهماً على حساب بوتسوانا 3ـ1، ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.



وفي المجموعة الثامنة، فشل منتخب ساو تومي في تحقيق الفوز بعد أن نجحت غينيا الاستوائية في قلب تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2، لتبقي بذلك على فرصها في المنافسة على التأهل، وحقق المنتخب التونسي فوزاً مستحقاً على نظيره الليبيري بثلاثة أهداف دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، وتجمد رصيد ليبيريا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة التاسعة، وعلى الرغم من خروجها المبكر من المنافسة، تمكنت تشاد من تسجيل هدف التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة مع غانا 1-1، ما أعاق تقدم غانا، متصدرة المجموعة نحو التأهل إلى كأس العالم، ولتحصد تشاد أول نقطة لها في مشوار التصفيات، وتمكنت مدغشقر من الفوز واستعادة المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالفوز على أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين، لتحافظ على حظوظها في التأهل إلى العرس العالمي، وحقق منتخب مالي فوزاً عريضاً على نظيره جزر القمر بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع جزر القمر الذي تجمد رصيده عند النقطة نفسها في المركز الرابع.