"الخس" يقود باراغواي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010

MENAFN - Al-Bayan) خالف منتخب باراغواي كل توقعات فشله في التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى وللمرة الأولى منذ 2010، بعدما قاده الأداء المميز تحت قيادة مدربه غوستافو ألفارو، إلى الوصول لمونديال 2026، ونجح منتخب باراغواي في التأهل رسمياً بعد تعادله مع الإكوادور من دون أهداف في الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.



وخلال نوفمبر الماضي، كان غوستافو ألفارو الملقب بـ((الخس))، يقف في أحد متاجر مدينة أسونسيون. وفجأة، أسقط عامل أغراضه من على الرفوف، وركض نحوه، وعانقه وانفجر في البكاء، وقال لألفارو: ((أجد صعوبة في توفير نفقاتي، ولحظة فرحي الوحيدة هي عندما يلعب المنتخب))، وكان العامل يقصد تلك الانتصارات التي كانت شبه معدومة لسنوات، قبل أن يوقف ألفارو سقوط منتخب ((ألبيروخا)) الحر.



ففي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لجنوب أفريقيا 2010، احتلت باراغواي المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف البرازيل المتصدرة، وهناك، في مشاركتها الرابعة على التوالي في كأس العالم، فازت لأول مرة في مباراة إقصائية بالبطولة، وكانت قريبة جداً من تحقيق مفاجأة كبرى أمام إسبانيا في ربع النهائي، وبدا المستقبل حينها مشرقاً، لكنه تبين لاحقاً أنه مظلم.



وأنهت باراغواي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 في المركز الأخير، وفشلت أيضاً في التأهل إلى بطولتي روسيا 2018 وقطر 2022، وبعد 6 جولات من تصفيات 2026، بدت العودة إلى كأس العالم شبه مستحيلة، إذ سجل منتخب باراغواي هدفاً واحداً فقط وجمع 5 نقاط، متأخراً بـ4 نقاط خلف فنزويلا، الفريق الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي لم يشارك قط في النهائيات العالمية.



وبعد خسارته لجميع مبارياته الثلاث في كوبا أمريكا 2024، أجرى التغيير الـ 11 في جهازه الفني خلال 13 عاماً بإقالة دانييل غارنيرو، ليلجأ حينها اتحاد باراغواي لكرة القدم إلى الرجل نفسه الذي كان قد تسبب من دون قصد في إقالة غارنيرو، فقد كان غوستافو ألفارو العقل المدبر وراء فوز كوستاريكا المفاجئ على باراغواي 2-1، في أوستن بتكساس.



ولكن ألفارو كان يخطط لمفاجأة أكبر بكثير في تصفيات كأس العالم، حيث حافظت باراغواي على سجلها خالياً من الهزائم في أول 9 مباريات معه، وتفوقت على منتخبات مميزة مثل الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، وبعد أن انتهت السلسلة بخسارة مؤسفة 1-0 في ساو باولو أمام المضيف منتخب البرازيل، ضمنت باراغواي أمس، التأهل إلى كأس العالم، قبل جولة واحدة من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية.