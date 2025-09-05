مارسيلو بيلسا .. "مغامر مجنون" لا يعترف إلا بالهجوم

MENAFN - Al-Bayan) احتفل منتخب أوروغواي (لا سيليستي)، بتأهله للمرة الخامسة على التوالي إلى كأس العالم 2026، بعد تحقيقه الفوز على حساب منتخب بيرو في المباراة التي جرت على أرضية ملعب سنتيناريو، ما يعني أن الجماهير ستشاهد نجومها رونالد أراوخو، خوسيه خيمينيز، فيديريكو فالفيردي، جورجيان دي أراسكايتا، وداروين نونيز، وهم يستعرضون مهاراتهم في أكبر بطولات كرة القدم، ويستمتعون بتكتيكات مدربهم المغامر مارسيلو بيلسا الذي يكره الكرة الدفاعية، فهو مهووس بالكرة الهجومية، والأساليب الثورية، حتى أن المدرب المنحدر من روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي، يقول: ((إنه مهووس بالهجوم، وإنه يكره عدم امتلاك الكرة، وإن المراوغة تغير مجرى المباريات وتمنحنا الأكسجين)).



وبعد كأس العالم الأخيرة التي تولى فيها بيلسا، مسؤولية تدريب أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز ورفاقهما بمنتخب تشيلي في جنوب أفريقيا 2010، علق الأسطورة يوهان كرويف قائلاً: ((فازت إسبانيا بالكأس، لكن تشيلي فازت بجائزة أجمل كرة قدم))، ويجمع بيلسا حوله العديد من المعجبين، من بيب غوارديولا، إلى ماوريسيو بوتشيتينو، وخورخي سامباولي، ودييغو سيميوني، وجميعهم اعتبروه مصدر إلهام، أما الراحل دييغو مارادونا، فوصفه بأنه ((عبقري مجنون)).

والطريف أن بيلسا يتقبل لقب ((المجنون))، وقال مقولته الشهيرة: ((يبقى الإنسان مجنوناً حتى تنتصر أفكاره)).



ويسعى ((المجنون)) بيلسا الآن إلى تكرار النجاح مع الفريق نفسه في أمريكا الشمالية، حيث أثبت المنتخب بالفعل أنه يتطور تحت قيادته، إذ فازت الأوروغواي بجميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، ثم أطاحت بالبرازيل من ربع النهائي في كوبا أمريكا العام الماضي، كما حقق ((لا سيليستي)) نتائج مبهرة في تصفيات كأس العالم، بالتفوق على البرازيل 2-0 في ملعب سنتيناريو، والتعادل معها في أرينا فونتي نوفا، وسجل انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين في لا بومبونيرا.



ويعد فيديريكو فالفيردي، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وهو القلب النابض للفريق، كما يزخر المنتخب بلاعبين بارزين في أندية أوروبية كبرى مثل رونالد أراوخو في برشلونة، ورودريغو بينتانكور في توتنهام هوتسبير، وخوسيه خيمينيز في أتلتيكو مدريد، وماتياس أوليفيرا في نابولي، ومانويل أوغارتي في مانشستر يونايتد.



والأهم من ذلك أن دولة سجل لها دييغو فورلان ولويس سواريز وإدينسون كافاني 163 هدفاً مجتمعين، تبدو وكأنها تمتلك رأس حربة مميزاً من جديد، حيث أحرز داروين نونيز 10 أهداف في آخر 19 مباراة دولية له، ومن المتوقع أن يتألق مع الهلال في الأشهر المقبلة، ولكن تبقى أساليب بيلسا هي المحرك الرئيسي للمنتخب، وعندما تولى تدريب ليدز يونايتد، طلب من لاعبيه جمع القمامة حول الملعب لمدة 3 ساعات ليوضح لهم المدة التي يضطر المشجعون للعمل خلالها من أجل شراء تذكرة لمباراة في ملعب إيلاند رود، كما وضع سريراً في مكتبه حتى يتمكن من مشاهدة ما يصل إلى 100 ساعة من مقاطع الفيديو شهرياً.