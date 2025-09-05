انتخاب أنوتين تشارنفيراكول رئيساً للوزراء في تايلاند

انتخاب أنوتين تشارنفيراكول رئيساً للوزراء في تايلاند
وبدعم حاسم من المعارضة، حصل أنوتين بسهولة على أكثر من نصف أصوات مجلس النواب المطلوبة ليصبح رئيسا للوزراء، لينهي أياما صعبة شهدت تكالبا على السلطة وتفوق خلالها على أنجح حزب سياسي في تاريخ تايلاند.
ويمثل تفوقه على منافسه تشايكاسيم نيتيسيري إذلالا لحزب بويا تاي الحاكم الذي كان في الماضي حزبا شعبويا لا يمكن إيقافه. وبويا تاي هو حزب الملياردير تاكسين شيناواترا الذي غادر تايلاند في وقت متأخر من أمس الخميس إلى دبي حيث قضى الجزء الأكبر من إجمالي 15 عاما في المنفى الاختياري.
واندلعت أزمة حزب بويا تاي في يونيو الماضي بانسحاب أنوتين من الائتلاف الحاكم الذي اضطر للتشبث بالسلطة بأغلبية ضئيلة للغاية وسط احتجاجات وتراجع شعبيته.
وتمثلت الضربة القاضية في إقالة المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي لابنة تاكسين وتلميذته بايتونجتارن شيناواترا، والتي كانت سادس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا أو مدعوم منها يتم عزله من قبل الجيش أو القضاء.
وسيقود أنوتين حكومة أقلية في بلد يعاني اقتصاده من ضعف الاستهلاك وصعوبات في الاقتراض وارتفاع مستويات ديون الأسر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان