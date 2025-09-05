انتخاب أنوتين تشارنفيراكول رئيساً للوزراء في تايلاند

MENAFN - Al-Bayan) انتُخب أنوتين تشارنفيراكول رئيسا للوزراء في تايلاند اليوم الجمعة بعد أن اجتاز تصويتا برلمانيا متغلبا على مرشح الحزب الحاكم الذي أسسته عائلة شيناواترا وكان مهيمنا في السابق، لينتهي بذلك أسبوع من التوتر والفوضى السياسية.

وبدعم حاسم من المعارضة، حصل أنوتين بسهولة على أكثر من نصف أصوات مجلس النواب المطلوبة ليصبح رئيسا للوزراء، لينهي أياما صعبة شهدت تكالبا على السلطة وتفوق خلالها على أنجح حزب سياسي في تاريخ تايلاند.

ويمثل تفوقه على منافسه تشايكاسيم نيتيسيري إذلالا لحزب بويا تاي الحاكم الذي كان في الماضي حزبا شعبويا لا يمكن إيقافه. وبويا تاي هو حزب الملياردير تاكسين شيناواترا الذي غادر تايلاند في وقت متأخر من أمس الخميس إلى دبي حيث قضى الجزء الأكبر من إجمالي 15 عاما في المنفى الاختياري.

واندلعت أزمة حزب بويا تاي في يونيو الماضي بانسحاب أنوتين من الائتلاف الحاكم الذي اضطر للتشبث بالسلطة بأغلبية ضئيلة للغاية وسط احتجاجات وتراجع شعبيته.

وتمثلت الضربة القاضية في إقالة المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي لابنة تاكسين وتلميذته بايتونجتارن شيناواترا، والتي كانت سادس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا أو مدعوم منها يتم عزله من قبل الجيش أو القضاء.

وسيقود أنوتين حكومة أقلية في بلد يعاني اقتصاده من ضعف الاستهلاك وصعوبات في الاقتراض وارتفاع مستويات ديون الأسر.