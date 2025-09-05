استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل

استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل
عمّان 5 أيلول (بترا)- أظهر استطلاع إسرائيلي حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 48 مقعدًا بالكنيست فقط، مقابل 62 مقعدًا للمعسكر المعارض و10 للنواب العرب، في حال تم إجراء انتخابات عامة .
وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي تُجري الاستطلاع بشكل دوري، أنه على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة، واستمرار الاحتجاجات المطالبة بعودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب، ضعفت كتلة الائتلاف برئاسة نتنياهو بمقعدين هذا الأسبوع، حيث سقط حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعدما لم يتجاوز العتبة الانتخابية، وهي الأصوات المطلوبة للوصول إلى مقاعد في الكنيست.
وأضافت الصحيفة: "نتيجة لهذه التغييرات، انخفض ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 62 مقعدًا لأحزاب المعارضة بقيادة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، في حين حققت الأحزاب العربية 10 مقاعد".
ويلزم الحصول على 61 مقعدًا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل.
وليس هناك انتخابات قريبة في إسرائيل لمعارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ووفقًا للاستطلاع، فإن النتائج ستكون: " 25 مقعدًا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو و 9 مقاعد لحزب "شاس" برئاسة أرييه أدرعي، و7 مقاعد لحزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير و7 لائتلاف "يهدوت هتوراه" المكون من حزبي "ديغيل هاتوراه" برئاسة موشيه غافني و"أغودات يسرائيل" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.
أما معسكر المعارضة لائتلاف نتنياهو: "24 مقعدًا لحزب بينتي 2026 برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، و10 لحزب إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، و10 لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان و8 لحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد و6 لحزب برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت و4 لحزب أزق أبيض برئاسة بيني غانتس".
وحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة- بحسب الاستطلاع- على 5 مقاعد والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.
وأوضحت الصحيفة، أن الاستطلاع الذي أجري من قبل معهد "لازار" وهو مركز خاص، شمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.
--(بترا)
رصد/م د/م ق
05/09/2025 13:52:10
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان