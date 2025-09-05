استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 5 أيلول (بترا)- أظهر استطلاع إسرائيلي حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 48 مقعدًا بالكنيست فقط، مقابل 62 مقعدًا للمعسكر المعارض و10 للنواب العرب، في حال تم إجراء انتخابات عامة .

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي تُجري الاستطلاع بشكل دوري، أنه على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة، واستمرار الاحتجاجات المطالبة بعودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب، ضعفت كتلة الائتلاف برئاسة نتنياهو بمقعدين هذا الأسبوع، حيث سقط حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعدما لم يتجاوز العتبة الانتخابية، وهي الأصوات المطلوبة للوصول إلى مقاعد في الكنيست.

وأضافت الصحيفة: "نتيجة لهذه التغييرات، انخفض ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 62 مقعدًا لأحزاب المعارضة بقيادة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، في حين حققت الأحزاب العربية 10 مقاعد".

ويلزم الحصول على 61 مقعدًا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل.

وليس هناك انتخابات قريبة في إسرائيل لمعارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ووفقًا للاستطلاع، فإن النتائج ستكون: " 25 مقعدًا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو و 9 مقاعد لحزب "شاس" برئاسة أرييه أدرعي، و7 مقاعد لحزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير و7 لائتلاف "يهدوت هتوراه" المكون من حزبي "ديغيل هاتوراه" برئاسة موشيه غافني و"أغودات يسرائيل" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.

أما معسكر المعارضة لائتلاف نتنياهو: "24 مقعدًا لحزب بينتي 2026 برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، و10 لحزب إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، و10 لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان و8 لحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد و6 لحزب برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت و4 لحزب أزق أبيض برئاسة بيني غانتس".

وحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة- بحسب الاستطلاع- على 5 مقاعد والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.

وأوضحت الصحيفة، أن الاستطلاع الذي أجري من قبل معهد "لازار" وهو مركز خاص، شمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

--(بترا)

رصد/م د/م ق

05/09/2025 13:52:10





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائ الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات الممل ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميرك مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحث أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة